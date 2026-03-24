4000人斬｜AV女優毒殺富豪丈夫案 因一疑點再判無罪 有望承繼6.5億日圓遺產

日本和歌山縣田邊市資產家、外號「紀州唐璜」的野崎幸助於2018年因急性藥物中毒身亡，其30歲前妻、曾任AV女優的須藤早貴被控謀殺。大阪高等法院周一（23日）作出二審判決，維持一審原判，駁回檢方控訴，裁定須藤早貴無罪。隨着二審結束，外界關注須藤或能合法繼承死者高達6.5億日圓（約3,400萬港元）的巨額遺產。

檢方：須藤為奪遺產 誘導77歲丈夫攝取過量藥物

案發於2018年5月。和歌山縣富豪野崎幸助自稱「4000人斬」，然而他2018年迎娶當時僅22歲的前AV女優嫩妻須藤早貴後，不到3個月就在家中暴斃。野崎的遺體被驗出含有大量興奮劑，須藤早貴被認為涉嫌重大遭起訴。

檢方指控須藤早貴為了領取鉅額遺產，誘導丈夫攝取過量藥物，並提出她在案發前曾於網上搜尋「完美犯罪」、「老人死亡」及「興奮劑過量」等關鍵字，且曾與毒販接觸。

然而，大阪高院裁判長村越一浩在判決中指出，雖然須藤在案發當天與野崎獨處，且多次往返樓層，行為確實令人「強烈懷疑」，但檢方無法澄清一疑點， 即證明須藤如何在不引起野崎懷疑的情況下，令其攝取超標藥物。

法庭認為，要在野崎毫無察覺的情況下給他服用致命劑量的冰毒並非易事，故不能排除野崎自行服用藥物的可能性。由於缺乏直接證據證明須藤施藥，故維持無罪裁決。

遺產訴訟同步進行 無罪身份成奪金關鍵

野崎幸助生前留下的遺產總額超過13億日圓。根據野崎生前書寫的遺囑，他原意將財產悉數捐予田邊市政府。不過，其家屬正就遺囑效力提出訴訟。根據日本法律，身為配偶的須藤早貴有權獲得法定繼承份額的一半，即約6.5億日圓。

由於日本法例規定，僅有在被繼承人被證實以非法行為（如謀殺）奪取遺產時，才會喪失繼承權。如今須藤在刑事層面上維持無罪，若遺囑最終被裁定有效，她作為遺孀仍可分得半數財產。

須藤早貴身穿黑色外套及水藍色襯衫出庭，神情冷靜。在宣告維持無罪的一刻，她顯得不為所動，最後向法庭一鞠躬後離去。大阪高等檢察廳隨後發表聲明，表示將詳細研究判決內容後再決定是否向最高法院提出上訴。