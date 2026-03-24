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OnlyFans老闆拉德文斯基癌症病逝 終年43歲 身家逾40億美元

即時國際
更新時間：03:16 2026-03-24 HKT
發佈時間：03:16 2026-03-24 HKT

內容創作平台OnlyFans擁有人拉德文斯基（Leonid Radvinsky）因癌症逝世，終年43歲。公司發聲明指，他在與癌症長期抗爭後安詳離世，家人希望外界尊重私隱。

疫情帶動平台急速崛起

拉德文斯基出生於烏克蘭敖德薩，在美國芝加哥長大，畢業於西北大學經濟系。他於2018年收購OnlyFans母公司Fenix International，並成為主要股東及董事。

OnlyFans成立於2016年，為內容創作者提供訂閱制平台，讓用戶透過付費觀看影片及照片。平台雖涵蓋健身、烹飪等內容，但以成人內容最為人熟悉。新冠疫情期間，平台用戶急增，迅速爆紅，令拉德文斯基在短時間內躋身億萬富豪之列。

路透社
路透社

平台年收入約14億美元

OnlyFans從所有交易中抽取約20%分成，其餘由創作者所得。據公司披露，平台2024年收入約14億美元，交易總額超過70億英鎊，用戶量達數億人。

《福布斯》估計，拉德文斯基身家約47億美元；另有報道指其身家約38億美元。他近年曾洽談出售OnlyFans，計劃出售六成股份，估值約80億美元。

色情及兒童性虐待內容惹爭議

隨著平台規模擴大，其成人內容亦引起監管關注。英國監管機構曾調查未成年人接觸色情內容問題，雖最終終止調查，但仍對公司罰款。OnlyFans亦曾被批評未有妥善處理非法內容，包括涉及兒童性虐待的內容。路透社2024年調查亦指，有女性聲稱被強迫製作內容牟利。

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