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哥倫比亞軍機起飛墜毀　至少近80人喪生

即時國際
更新時間：02:34 2026-03-24 HKT
發佈時間：02:34 2026-03-24 HKT

哥倫比亞發生嚴重空難。當地時間3月23日，哥倫比亞空軍一架C-130「大力神」（Hercules）軍用運輸機，在該國西南部普圖馬約省（Putumayo）萊吉薩莫港（Puerto Leguizamo）機場起飛時意外墜毀。據軍方初步消息指，事故恐已造成近80名軍人遇難。

125人機場附近墜毀　國防部長證實空難

哥倫比亞國防部長桑切斯（Pedro Sanchez）透過社交媒體證實，涉事運輸機於當天起飛後不久即失事，墜機地點距離萊吉薩莫港市區僅約3公里。

根據軍方及當地媒體BluRadio引述官方消息，這架C-130運輸機當時執行運兵任務，機上搭載人數眾多。最新資料顯示，機上共載有114名軍人及11名機組人員，合共125人。

搜救行動持續　已救出48名傷者

新華社引述哥倫比亞軍方消息指，搜救人員已趕抵墜機現場展開大規模救援行動。截至目前，已有48名傷員成功獲救並送往就近醫院搶救。

雖然桑切斯表示確切的遇難人數和事故原因仍有待調查確定，但已有媒體援引軍方內部消息報道，據信事故已導致大約80名軍人死亡。若傷亡數字屬實，這將是哥倫比亞近年來最嚴重的軍事空難之一。目前當局正調查是否涉及機件故障或天氣因素，軍方已封鎖機場周邊地區進行蒐證。

 

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