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拉瓜迪亞機場｜客機撞消防車2死2傷 錄音揭塔台狂喊「停停停停停」來不及

即時國際
更新時間：22:01 2026-03-23 HKT
發佈時間：22:01 2026-03-23 HKT

加航快捷航空公司（Air Canada Express）AC8646客機22日深夜降落紐約拉瓜迪亞機場後，撞上地面一輛消防車，釀成2死2傷。當局表示，消防車原本是為了應對機場另一宗事件出勤。塔台錄音檔案顯示，當時空管人員批准了消防車駛過跑道，未幾又緊急命令消防車停下，連喊了多聲「停下來」，惜來不及阻止憾事。

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事發於美東時間22日深夜11時37分，涉事客機降落紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport），準備駛向登機口時，於4號跑道撞上一輛紐約與新澤西港口事務管理局（Port Authority of New York and New Jersey）的消防車，客機正副機師傷重不治，消防車上1名警佐及1名警員骨折受傷。該客機由爵士航空（Jazz Aviation）執飛。

港務局指出，被撞車輛屬於港務局「飛機救援和消防車」，事發當下正前往處理機場內另一宗事故。CNN則引述執法官員指出，消防車當時正前往支援附近另一架駕駛艙內傳出不明氣味的飛機。

機場塔台錄音檔顯示，事發前不久，消防車向空中交通管制人員請求通過4號跑道，並獲得批准，然而塔台隨後急轉彎，發現客機正沿著跑道高速行駛後連喊多聲停下：「停下、停下、停下、停下、停下，消防車1號，停下來⋯⋯爵士航空646號？爵士航空646號，我看到你與一輛車相撞，在原地等候。」

事發後，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）隨即指示拉瓜迪亞機場停飛，機場將持續關閉至當地時間23日下午2時。

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