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英國猶太社區4輛救護車遭縱火 施紀賢譴責反猶太攻擊

即時國際
更新時間：20:22 2026-03-23 HKT
發佈時間：20:22 2026-03-23 HKT

英國倫敦猶太社區4輛屬於慈善機構Hatzola的救護車遭縱火燒成碳。警方視為反猶太仇恨犯罪處理。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）斥這是「令人深感震驚的反猶太攻擊」，表示「對仇恨的容忍是有限度的」，強調反猶太主義在英國「沒有立足之地」。

被燒毀的救護車屬於非營利組織Hatzola，停放在戈爾德斯格林（Golders Green）的馬赫資克-哈達特（Machzikei Hadath）猶太教堂。監視器畫面顯示，當地時間凌晨約1時36分，3名蒙面人靠近救護車並縱火，引發劇烈燃燒。

火勢伴隨爆炸聲響，驚醒周邊居民。倫敦消防隊派遣了6輛消防車和40名消防員到場，至凌晨3時許控制火勢。

倫敦警察廳表示，此案被視為蓄意針對猶太社區的攻擊行為，已展開追查，目前仍在尋找3名疑犯，未有人被捕。消防表示，車上多個氣瓶爆炸，導致鄰近一棟公寓大樓的窗戶破裂。所幸無人傷亡。現場爆炸可能源自救護車內的瓦斯罐。

Hatzola是「拯救」的意思，這個非營利志願組織由受訓急救人員組成，在全球多個猶太社區設有分部，每年於北倫敦處理數千宗緊急醫療案件。當地議員批評，破壞者燒毀救護車「極其卑劣」，那些救護者所救援的不只是猶太人，其他族裔一樣受惠。
Hatzola西北區負責人證實，他們的6輛救護車當中有4輛被焚毀，強調這是「有計畫的縱火襲擊」。他表示，事發前並未接獲任何威脅訊息，但事件顯然是對猶太社區的直接攻擊。

SITE情報網站稱，一個名為「右手人民伊斯蘭運動」的親伊朗跨國武裝組織聲稱負責。網站指出，該組織曾在比利時、希臘和荷蘭策動類似的縱火案。

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