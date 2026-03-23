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南加州破貨運盜竊集團拘9人 檢5500萬贓物冷氣雪櫃乜都偷

即時國際
更新時間：18:40 2026-03-23 HKT
發佈時間：18:40 2026-03-23 HKT

美國南加州執法部門針對有組織犯罪和貨運盜竊採取行動中，成功逮捕9名疑犯，並起獲價值數百萬美元的贓物與現金。洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department, LASD）表示，此次行動橫跨洛杉磯（Los Angeles）、河濱（Riverside）和聖貝納迪諾（San Bernardino）三縣，重創了當地的犯罪網絡。

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大公司受害 贓物包羅萬有

洛杉磯縣警局在聲明中指出，探員們在搜查令行動中，查獲了約700萬美元（近5500萬港元）的被盜貨運商品以及100萬美元（約780萬港元）現金。受害企業多達36間，其中不乏知名品牌，包括JB Hunt、Amazon、Sony、LG、T.J. Maxx、Marshalls、Family Dollar、Costco、Wolff Shoes、Monster Energy以及迪士尼（Disney）。

警方公布的追回贓物清單範圍廣泛，幾乎無所不包。其中包括海信（Hisense）電視、LG微波爐、佳能（Cannon）打印機、Wolff鞋履、Sony條形音響、密爾沃基（Milwaukee）工具、高爾夫球車、全地形車（ATV）、迪士尼服飾、LG家電、Jelly Cat毛公仔、Axil XCor Pro耳機、百得（Black & Decker）及工匠（Craftsman）工具、濱特爾（Pentair）泳池設備、Ring監控攝像頭、Style Craft理髮器、Mastercool空調設備、Monster Energy能量飲品、Classica Cordials高級烈酒以及各類化妝品。

跨縣市犯罪涉重大盜竊洗錢

官員表示，這9名疑犯因涉嫌重大貨物盜竊、洗錢及收受贓物而被捕。案件將移交洛杉磯縣地方檢察官辦公室，以考慮提出正式起訴。

為應對日益猖獗的零售犯罪，洛杉磯縣警局於2023年9月專門成立了「有組織零售犯罪特別工作組」（Organized Retail Crimes Task Force），此次行動正是該工作組的重大成果。

 

 

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