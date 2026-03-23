核污染？｜南韓檢驗來自豐溪里一帶脫北者 25％現染色體畸變
更新時間：18:00 2026-03-23 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-23 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-23 HKT
相關資料顯示，來自北韓豐溪里核試驗場鄰近地區的脫北人員當中，每4人就有1人出現疑似輻射誘發的染色體畸變。
南韓原子能醫學院國家輻射經濟診療中心2024年針對來自北韓豐溪里核試驗場附近8個市、郡的35名脫北者實施了輻射檢查。南韓統一部23日揭露結果，表示當中有12人測出輻射劑量高於最低檢測限度，即可能因輻射引發染色體畸變，佔比約34%。
2023年到2025年間，接受輻射檢查的脫北者共174人當中，44人疑因輻射誘發染色體畸變，約佔25%。他們都是自北韓當局2006年11月展開首次核試後，自豐溪里鄰近地區出走，歸順南韓。
不過，報導指出，染色體變異也有可能因電腦斷層掃描（CT）等放射檢查，或者有害化學物質等因素引起，且南韓政府無法對豐溪里附近水源實施採樣檢測，輻射檢查和分析工作受到侷限，因此上述調查結果與輻射之間的因果關係尚難以確定。
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