地獄房客｜美女租Airbnb拍戀尿癖成人片 家私電器留尿漬惡臭屋主怒報警

美國31歲女子基奧（Nicolette Keough）涉嫌在2間Airbnb民宿房間內拍攝戀尿癖成人影片牟利被捕。她對着房內家具及電器排尿，造成逾5000美元（約3.9萬港元）的損失，本月15日被警方逮捕後，拍攝疑犯大頭照時還露出得意洋洋的笑容。

基奧（Nicolette Keough）拍疑犯大頭照露出詭異笑容。 Escambia County Sheriff's Office

據美媒報道，佛州彭薩科拉市（Pensacola）一位民宿主人透過Airbnb應用程式收到房客異常行為通報後，竟在某成人內容網站上發現基奧排尿的影片。根據報案紀錄，受害房東在2間出租房內發現咖啡機、烤麵包機、打字機、電視、地毯及椅子等多項物品有尿液污損。

警員伍德（Mike Wood）向媒體表示：「一名年輕女性以非常不尋常的方式賺錢，而這種行為損害他人財產。」

疑似基奧販售戀尿癖影片的成人影片頁面。

法庭文件顯示，其中一間民宿損失金額約3980美元（約3.1萬餘港元），包括古董皇冠椅、地毯、打字機、4張餐椅、咖啡壺、床鋪、電視、唱片機及電壁爐等物品需要更換；另一間民宿則造成約1374美元（約1萬餘港元）的損失。受害屋主抱怨現場留下強烈惡臭。

基奧被捕後拍攝疑犯大頭照時，還露出令人不安的詭異笑容。目前她被控刑事毀損罪，繳交保釋金後獲釋。

房內各種家私電器受損，還留下惡臭。 Airbnb（示意圖）