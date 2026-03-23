日本油荒 | 北海道加油站缺油道歉「特朗普害的」 溫泉度假村暫關閉

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動已超過20天，嚴重衝擊中東原油供應。高度仰賴石油進口的日本不僅油價創新高，部分地區更出現油荒。北海道函館市一間自助加油站日前乾脆在店門口擺出告示牌，寫著「因特朗普導致缺油，深感抱歉」，照片在社交平台瘋傳，引發網民熱議。另外，日本的溫泉業也受到衝擊，有溫泉度假村被迫暫時關閉。

函館市這家名為CLOVER的自助加油站，近日在社媒X貼出一則醒目告示，直接將缺油原因歸咎於美國總統特朗普的政策。告示寫道：「由於特朗普的政策，我們目前無油供應，對此深表歉意。」

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特朗普的政策被指造成日本油荒。路透社

函館市一間自助加油站張貼缺油道歉告示，指是「特朗普害的」。X@Dks21100

高度仰賴石油進口的日本不僅油價創新高，部分地區更出現油荒。X@Dks21100

日本的溫泉業也受到高油價衝擊。Japan Rail Pass

歸咎特朗普政策造成

在札幌市經營3間ENEOS加油站的河辺石油社長河邊善一表示，ENEOS要求「供貨量壓到去年水平」，目前雖未造成衝擊，但他仍憂心，「若下周管制更嚴，就可能出現供應不足問題。」

另外，日本浴場傳統上依靠重油加熱鍋爐來提供熱水。然而，油價急劇上漲，從每公斤100日圓漲至130日圓，使得這種運作方式難以為繼。

油價創新高 衝擊浴場經營

青森縣一家浴場的老闆透露，重油價格每周上漲，導致浴場難以經營，儘管經營這家浴場已超過半個世紀，老闆還是決定關門。

在靜岡縣，浴場的經營也面臨困境。當地法規規定，社區浴場每次收費上限為520日圓，但目前500日圓的收費不足以支付營運成本。一位浴場老闆解釋說，價格需要漲到650日圓才能維持獲利，但這會讓澡堂的經營岌岌可危。

溫泉業也受到了類似的影響，兵庫縣一家溫泉度假村的日常運作離不開重油。度假村老闆表示，雖然價格上漲尚可負擔，但真正的挑戰在於供應短缺。由於未來供應存在不確定性，他決定從3月28日起暫時關閉。

公共巴士受影響

《彭博》上周四（19日）報道，這波油荒也嚴重衝擊日本公共運輸系統。東京都、京都市、川崎市等地方政府舉辦的燃油採購招標接連流標，業者紛紛拒絕投標。

國土交通大臣金子恭之17日在記者會上證實，已接獲卡車及巴士業者反映，石油銷售公司正對大宗採購客戶實施供貨限制，「聽說很難像以前一樣取得足夠柴油」，內陸航運及客輪業者也遭遇重油供應管制。

日本政府16日已啟動民間石油儲備釋出機制因應，但情勢能否好轉仍是未知數。



