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拉瓜迪亞機場 | 加航快運客機撞消防車 正副機長身亡另2人傷

即時國際
更新時間：15:47 2026-03-23 HKT
發佈時間：13:57 2026-03-23 HKT

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）驚傳一架加拿大快運航空（Air Canada Express）客機在跑道滑行時，意外與一輛消防車相撞，整個客機機頭向上抬升，嚴重損毀，正副機長身亡，另有2人受傷。

涉事的加拿大快運航空CRJ-900客機，自加拿大蒙特利爾起飛，隸屬加拿大航空（Air Canada）。事發於周日（22日）深夜11時38分，飛機在紐約拉瓜迪亞機場降落後，在跑道上滑行時與一輛消防車碰撞，美國聯邦航空總署（FAA）緊急宣布機場因「飛機緊急情況」暫停飛機起降。

涉事客機機頭嚴重損毀。美聯社
涉事客機機頭嚴重損毀。美聯社
事故發生在4號跑道附近。法新社
事故發生在4號跑道附近。法新社
機頭嚴重受損。法新社
機頭嚴重受損。法新社

機上載100乘客 正副機師重創

據報機上當時載有72名乘客及4名機組人員。NBC引述消息人士報道，事件涉及一輛由警察駕駛的消防車。飛機的機師和副機師受重傷身亡，一名中士和一名軍官四肢骨折，目前在醫院情況穩定。

緊急部門宣布發生「大規模傷亡事件」；根據網上流傳的現場影片，只見整個客機機頭被撞得揚起，同時有受損狀況。

事故發生在4號跑道附近，疑似一輛編號Truck 1的消防車輛試圖穿越04/22跑道時出事。

機場關閉 暫停航班升降

航班追蹤網站FlightRadar24在社交平台X指出，FAA隨後對拉瓜迪亞機場所有航班發布地面停飛令，並宣布拉瓜迪亞機場將關閉至美東時間23日下午2時（香港時間24日凌晨2時）。

傳媒引述多名乘客與機場員工形容，事故發生後現場一度相當混亂，不少航班延誤或取消，對這座紐約最繁忙的航空樞紐之一造成重大交通衝擊。

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