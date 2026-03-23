法國市鎮選舉第2輪投票 左翼候選人當選巴黎及馬賽市長

法國周日（22日）舉行市鎮選舉第2輪投票，2名左翼候選人分別在巴黎和馬賽市長選舉中勝出。其中代表社會黨等法國左翼政黨的候選人格雷瓜爾（Emmanuel Grégoire）擊敗前文化部長達蒂（ Rachida Dati），將接替同樣來自社會黨的伊達爾戈，成為巴黎新市長。格雷瓜爾曾高度肯定居法華人對巴黎作出的貢獻，亦關注巴黎交通及物流問題。

新市長高度肯定華人對巴黎貢獻

統計結果顯示，格雷瓜爾獲得約50.52%的選票。格雷瓜爾表示，巴黎人已明確表態，巴黎永遠不會是右翼城市。他的對手、右翼候選人達蒂已承認落敗。

來自社會黨的伊達爾戈是現任巴黎市長。路透社

格雷瓜爾強調巴黎面臨多項優先任務。美聯社

格雷瓜爾後向支持者揮手致意。路透社

來自左翼陣營的帕揚在馬賽市長選舉中勝出。法新社

48歲的格雷瓜爾是左翼各黨經整合所共推的人選，2018年起任巴黎第一副市長，2024年7月當選法國國民議會議員後辭去副市長職務。他強調巴黎面臨多項優先任務：「我想著最脆弱的人，他們晚上只能睡在街頭。我想著受苦的孩子，我想著所有最弱勢的人，他們需要左派。」

左翼在巴黎執政達25年

巴黎長達25年都由左翼執政，代表右翼挑戰葛格雷瓜爾的達蒂，先後在薩爾科齊和馬克龍兩任總統的政府為官。眼看對手來勢洶洶，格雷瓜爾將達蒂扯上在歐洲不受歡迎的美國總統特朗普，聲稱達蒂當選會把花都變為「右翼和極右聯盟的特朗普主義實驗室」。

在法國第二大城市馬賽，來自左翼陣營的帕揚（Benoit Payan）贏得54%的選票，連任馬賽市長。帕揚的得票率比極右國民聯盟候選人阿利西奧，多約14個百分點。

帕揚曾是社會黨黨員，2020年退出，但目前依然是左翼聯盟馬賽之春的領導人。他的主要對手是阿利西奧，阿利西奧取得約40%的選票。法國輿論認為阿利西奧未能當選馬賽市長對於極右翼黨派是重大挫折。國民聯盟領導人馬琳勒龐對該黨候選人未能在馬賽和土倫等重要城市勝選表示「有些失望」。

右翼勝尼斯市長選舉

不過，在第5大城市尼斯，原為保守派的喬蒂（Eric Ciotti）與國民聯盟合作，最終勝出。

國民聯盟在另一個重要城市、土倫市長選舉中亦都落敗。國民聯盟主席巴爾代拉稱，國民聯盟在首輪投票中已經表現很好，在今次地方選舉成績已取得歷來最重大的突破。

今次選舉被視為明年大選風向標

另外，法國前總理菲利普連任勒阿弗爾市長，前總理貝魯在選舉中落敗，未能連任波城市長。

今次投票的結果，被視為明年總統大選的風向標。國民聯盟力爭獲得比以往更好的成績，為挑戰總統寶座鋪路。