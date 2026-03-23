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伊朗推史上最大面額鈔票：1000萬里亞爾

即時國際
更新時間：12:50 2026-03-23 HKT
發佈時間：12:50 2026-03-23 HKT

一張紙幣，面值竟達1000萬？中東持續燃燒的戰火下，伊朗當局正在發行面值1000萬里亞爾的新鈔，這是該國有史以來面值最高的鈔票。分析人士指出，伊朗政府此舉旨在借此控制不斷飆升的通貨膨脹，並滿足美伊戰爭期間民眾對現金的需求。

按照當前的實時彙率，這一張1000萬里亞爾的新鈔價格約為7美元，即60港元。

伊朗國內銀行此前曾成為美以空襲的目標。由於擔心電子系統可能癱瘓，伊朗民眾在取款機前排起長隊提取現金，許多地方很快便告罄。

新發行的粉色紙幣正面印有9世紀亞茲德賈梅清真寺的圖案，背面則印有擁有2500年歷史的巴姆城堡。它現已成為流通中面額最大的伊朗紙幣——取代了2月初剛剛推出的500萬里亞爾紙幣。

伊朗央行表示，發行該紙幣旨在「確保公眾獲得現金」，並補充稱電子系統——包括借記卡、手機銀行和網上銀行——將繼續作為金融交易的主要平台。
 

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