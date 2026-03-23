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遊日注意 | 熊本單周狂震逾千次 學者示警：靠近S級斷層帶 強震恐引發1.2米海嘯

即時國際
更新時間：12:20 2026-03-23 HKT
發佈時間：12:20 2026-03-23 HKT

日本九州熊本縣南部天草蘆北地區近日地震頻傳，自3月15日以來短短4天內，該區域已累計發生超過30次有感地震，若計入無感地震，單周地震次數已達1000次以上，引發各界高度警惕。由於該地緊鄰S級危險斷層帶，或會對該斷層帶造成間接影響，而觸發更大規模地震。

熊本縣這波地震從3月15日深夜11時10分規模4.0主震（震源深度約10公里、最大震度4級）展開，之後每天都有多次有感震動。截至3月22日中午，有感地震累計約36次，其中震度4級1次、3級1次、2級數次，其餘多為1級。震源深度普遍淺（約10公里），位置高度集中於天草・蘆北一帶，尚未造成明顯傷亡或建築損毀。日本氣象廳持續監測，強調無海嘯風險。

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專家研判：典型群發地震　持續時間難預測

東北大學災害科學國際研究所教授遠田晉次指出，他起初以為是15日震度4地震的餘震活動，但觀察到同一地點持續出現大量小規模地震後，研判這是典型的「群發地震」現象，也就是成群出現的地震活動。他表示：「目前無法判斷會持續幾天或1到2個月，甚至更長。」

令人憂心的是，地震頻發區域鄰近日本政府列為「未來30年內地震機率較高」的S級斷層帶：日奈久斷層帶。日奈久斷層帶全長約81公里，為九州高風險活斷層之一，上次重大活動距今數千年，長期累積能量不容小覷。而全日本約有30至32條S及斷層帶。

遠田說明，「雖需詳細數據才能確定，但應該不是直接發生在日奈久斷層上。但這附近存在許多小型斷層，可能與日奈久斷層存在間接關聯。」

鄰近S級斷層帶 恐引發規模7.9強震

他引述能登半島地震案例警告，若「群發地震」發生的區域存在活斷層，民眾應提高警覺、做好防範。

氣象台也示警：「未來仍可能發生同等規模或更強烈地震。」 

2016年熊本地震後，日奈久斷層帶的地表位移仍持續擴大。該斷層以橫向錯動為主，與因大幅垂直位移導致海底隆起的能登半島斷層相比，預估引發的海嘯規模較小。過去研究指出，若日奈久斷層帶發生規模7.9地震，最大可能出現約1.2米的海嘯。

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