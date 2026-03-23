伊朗局勢 | 以軍大舉空襲德黑蘭 伊朗展開第75波反擊 美國務院發全球警示

中東戰事持續，以色列國防軍周一（23日）凌晨發聲明稱，以軍已開始大規模打擊伊朗首都德黑蘭的基礎設施，德黑蘭多處傳出爆炸聲。與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊當天凌晨宣布，發動「真實承諾-4」第75波攻勢，反擊以色列多處軍事部署點和美軍位於沙特阿拉伯的蘇丹王子空軍基地。而美國國務院已向全球美國公民發布安全警示，提醒全球各地的美國公民，提高警覺、加強注意安全，特別是在中東地區的美國公民。

伊朗媒體報道，以軍的空襲針對德黑蘭5個地區，並「傳出可怕的爆炸聲」。報道指：「更多關於損害程度及可能傷亡的細節將於稍後公布。」

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以軍針對德黑蘭5地區

以色列軍方在聲明中宣布已「展開大規模攻擊，針對德黑蘭的伊朗恐怖政權基礎設施」。

與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊當天凌晨宣布，發起「真實承諾-4」第75波攻勢，以悼念在美國和以色列襲擊中遇害的革命衛隊發言人納伊尼和伊朗情報部長哈提卜等殉難者。

伊朗反擊以軍部署點及沙特美軍基地

伊朗伊斯蘭革命衛隊說，新一輪打擊目標包括以色列多處軍事部署點和美軍位於沙特阿拉伯的蘇丹王子空軍基地。

鑑於中東局勢持續緊張，美國國務院周日（22日）向全球美國公民發布安全警示，建議全球各地的美國公民應提高警覺，特別是位在中東地區者，身處海外的美國人應遵循當地美國大使館或領事館發布的安全警示指引。

美外交機構成攻擊目標

根據國務院在社交平台X發布的貼文，由於不時出現的領空關閉，可能會導致航空交通中斷，「美國的駐外使領館（包括中東地區以外的設施）已成為被鎖定的目標」，且支持伊朗的團體可能針對全球各地其他美國海外利益據點，或是與美國、美國公民相關的地點發動攻擊。

伊朗最高軍方發言人謝卡爾奇（Abolfazl Shekarchi）甚至威脅把攻擊範圍擴大至全球旅遊勝地，指「全世界任何地方的公園、遊樂區和旅遊景點，對你們來說都不再安全」。

美軍執行逾8000次戰鬥飛行任務

另外，自從美國2月28日對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）以來，至少有10多架軍機被毀，而先前伊朗宣稱擊落美軍F-15戰機，負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）對此發文澄清，強調「史詩怒火行動」出擊至今沒有任何美軍戰鬥機被伊朗擊落。

美國中央司令部提到，近期有謠言聲稱伊朗政權在伊朗上空擊落一架美軍F-15 戰鬥機，但事實是在「史詩狂怒行動」期間，美軍已執行超過8000次戰鬥飛行任務，「沒有美軍戰鬥機被伊朗擊落」。

