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高市訪美︱白宮會特朗普誇張表現褒貶不一 網民：為何卑躬屈膝地向對方低頭

即時國際
更新時間：11:20 2026-03-23 HKT
發佈時間：11:20 2026-03-23 HKT

日本首相高市21日結束訪美行程返回日本。日本輿論對高市早苗此訪十分關注，但褒貶不一。

其中白宮在官方網站公開高市上周四（19日）訪問美國期間的照片，高市被拍下跳舞、咧嘴大笑、縮脖子、與美總統特朗普說話時身體前傾等，都引起日本國內熱議，甚至認為認為其在對美外交中姿態卑微，損害國家形象。

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共同社22日引述美國媒體的報道稱，高市首相憑借「魅力與克制」基本避免激怒美國總統特朗普。

評論員：國家領導人應更端莊得體

日本AbemaTimes網站昨日（22日）報道稱，圍繞高市早苗訪美期間的外交表現，多名專家在該網站的節目中給予不同的評價。日本「新外交倡議」組織負責人、律師猿田佐世不認為高市擁抱特朗普的行為有何不妥，但她也強調「作為一國領導人，應該更加端莊得體」。

律師兼新外交倡議組織代表猿田沙代表示，「在美國，擁抱本身並不罕見。但在宴會期間，她為何顯得如此輕佻？她仰視的目光、保持的距離以及整體的舉止，在不喜歡她的人看來，可能會顯得『諂媚』。作為國家首腦，她應該舉止得體」。

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除了政客或時事評論員外，日本普羅網民亦在社交平台批評高市訪美的表現，「高市首相在白宮的誇張表情讓我感到羞愧」。還有人評論說，「有些日本人連大米都買不起！現在是阿諛奉承的時候嗎？」「為何要如此卑躬屈膝地向美國總統低頭」。
 

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