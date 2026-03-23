伊朗局勢 | 中東出發運輸船恐10天後驟止 全球液化天然氣供應面臨中斷

由於美以伊戰事持續，從中東出發的液化天然氣（LNG）運輸船供應可能在10天後驟止，全球液化天然氣供應可能急劇中斷，世界正處於危機邊緣。依賴進口的經濟體將不得不支付高昂的價格，才能與美國和其他國家競爭液化天然氣供應；家庭和企業也可能被迫減少能源消耗或轉向其他替代燃料。此外，目前國際油價現貨行情遠高於布蘭特期貨價，凸顯原油供應危機可能比表面更加嚴峻。

卡塔爾被迫停止出口

英國《金融時報》周日（22日）報道，許多消費國感受到的天然氣供應短缺痛苦，可能才剛開始。尤其是許多石油和天然氣資源匱乏的亞洲國家已經採取了防止短缺的措施，例如實施每周4天工作制。

相關新聞：

伊朗局勢︱卡塔爾天然氣出口設施遇襲 氦氣供應鏈中斷衝擊半導體醫療業

全球面臨液化天然氣供應中斷危機。路透社

在中東戰事開打後，霍爾木茲海峽實質封閉。美聯社

船舶追蹤數據顯示，只有一船來自波斯灣的LNG按時運抵亞洲。路透社

獨立船運經紀商Affinity的分析顯示，許多在卡塔爾與阿聯裝載LNG的運輸船，在中東戰事開打、霍爾木茲海峽實質封閉前，就已出航駛往目的地，這些供應預定未來10天陸續抵港，之後可能驟止，且卡塔爾與阿聯的LNG設施，已遭伊朗攻擊而停止出貨。其中卡塔爾佔全球液化天然氣產量的5分1，在伊朗封鎖霍爾木茲海峽後，卡塔爾被迫停止出口。

亞洲僅1船按持運抵

船舶追蹤數據顯示，只有一船來自波斯灣的LNG按時運抵亞洲，6批LNG將按時運抵歐洲。亞洲以巴基斯坦最為脆弱，去年99%的LNG進口量來自卡塔爾，目前兩處LNG進口站的業務量只有正常水準的6分1，月底之前將無氣可送。

亞洲東北亞LNG現貨基準價格，從開戰以來已翻倍，達到每百萬英國熱量單位（MMBtu）22.732美元。由於租船費用提高，且航程拉長，使運輸成本也上漲。

原油供應危機或比表面更嚴峻

大西洋委員會全球能源中心專家Kevin Li表示，由於電力需求通常在夏季激增，若霍爾木茲海峽依然關閉，「能源嚴重短缺」的可能性將提高。貿易商表示，中國與日本也可能搶購一些LNG現貨。

另一方面，中東開戰以來，布蘭特油價已大漲50%，但現貨油價漲更多，因為亞洲煉油業者搶購現貨。期貨與現貨油價之所以脫鉤，部分是因為美國企圖壓低期貨價格。換言之，全球經濟承受的通膨壓力，遠比期貨油價所顯示的水準更為沉重，且正在對各國央行與特朗普政府積聚更重的壓力。