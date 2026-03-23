遊日注意 | 奈良鹿翻山越嶺 驚現大阪公園、JR車站 官方：守護不捕捉

在日本奈良公園棲息長達1300多年、被當地人視為「神明使者」的奈良鹿，近期傳出至少有6隻小鹿，翻山越嶺跑到距離奈良公園近20公里遠的大阪府東部。日媒指出，這是大阪地區首度有來自奈良的野生鹿群出沒，社交媒體也連日出現當地居民分享在公園、路邊、JR車站等地方，目擊鹿隻悠哉閒晃的身影。大阪市政府強調，由於是野生動物，不會派人捕捉，只能守護牠們。

從3月初開始，位於大阪府與奈良市交界處的東大阪市，當地警方及消防局陸續接獲民眾通報看到野生鹿群出沒，經過調查後，發現這群鹿來自從奈良市，疑似翻越位於奈良市西部、海拔約642米的生駒山，才抵達到東大阪市。目前已有1隻鹿被警方捕獲，交由專業人士照顧，其他鹿隻仍在東大阪市各地活動。

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JR車站現身 引網民熱議

一名住在東大阪市50多年的民眾表示，這是他首次目擊這個地區到有鹿出沒。另據報道指出，大阪市都島區、鶴見區、城東區等地方，也有民眾看到鹿隻在大街上成群奔跑，或者是前往有公園草地覓食與休息，完全不怕人又四處趴趴走，令居民驚訝不已。

周日（22日）上午甚至有大阪民眾在社交平台X分享，看到其中1隻鹿遊蕩到JR野江站內部，引發網民熱議，甚至開玩笑說這隻鹿或許是想搭火車去大阪城、環球影城等人氣觀光景點遊玩。

隨著鹿隻越來越靠近大阪市中心，市政府呼籲民眾如果看到鹿群，千萬不要靠近或餵食，警方正在採取相關措施。在奈良公園一帶，這些鹿常向遊客討鹿餅，已成為奈良常見的景象。

奈良公園鹿達1465頭創新高

2025年奈良公園的鹿多達1465頭，除了創下新高之外，也比2024年多了140頭。而這些鹿增加的原因是遊客會拿鹿餅之外的食物餵鹿，使餓死的鹿減少許多。而目前奈良公園內部的樹果、草地等食物無法供應所有鹿群食用，在競爭過於激烈的情況下，部分較弱勢的鹿隻出於求生本能被迫遠走他鄉。

由於奈良鹿屬於《文化財產保護法》天然紀念物之一，依法只有奈良市地方保護團體「奈良鹿愛護會」才能進行管理和照顧，而大阪府超出管轄範圍，因此愛護會無法介入協助。專家擔心，倘若這些鹿繼續在大阪滯留，恐會造成交通意外、農作物損失，或者跟當地居民發生「人鹿衝突」事件，呼籲大阪政府盡快制訂管理辦法。