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高市早苗訪美見特朗普誇張高舉雙手 神還原33年前舊照表情（圖輯）

即時國際
更新時間：09:05 2026-03-23 HKT
發佈時間：09:05 2026-03-23 HKT

日本首相高市早苗結束訪美，上周六返國。白宮在官網公開數十張3月19日總統特朗普與高市會談及共進晚餐的照片，引人注目的一張，是高市誇張地舉起雙手表達喜悅的畫面。還有一張顯示她與特朗普互相抱腰進入白宮。

高市舉起雙手表達喜悅的照片，有人更發現與33年前，她1993年當選眾議院議員的慶祝場景幾乎同出一徹，照片亦引起網民熱議。

相關新聞：高市訪美︱白宮會特朗普誇張表現褒貶不一 網民：為何卑躬屈膝地向對方低頭

前日本駐美大使杉山晉輔對此行高度評價，指高市獲得機會親自向特朗普說明日本對中國立場，預料之後特朗普訪華，至少不至於對日本造成負面影響。

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