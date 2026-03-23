高市早苗訪美見特朗普誇張高舉雙手 神還原33年前舊照表情（圖輯）
更新時間：09:05 2026-03-23 HKT
發佈時間：09:05 2026-03-23 HKT
發佈時間：09:05 2026-03-23 HKT
日本首相高市早苗結束訪美，上周六返國。白宮在官網公開數十張3月19日總統特朗普與高市會談及共進晚餐的照片，引人注目的一張，是高市誇張地舉起雙手表達喜悅的畫面。還有一張顯示她與特朗普互相抱腰進入白宮。
高市舉起雙手表達喜悅的照片，有人更發現與33年前，她1993年當選眾議院議員的慶祝場景幾乎同出一徹，照片亦引起網民熱議。
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前日本駐美大使杉山晉輔對此行高度評價，指高市獲得機會親自向特朗普說明日本對中國立場，預料之後特朗普訪華，至少不至於對日本造成負面影響。
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