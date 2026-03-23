伊朗局勢︱卡塔爾天然氣出口設施遇襲 氦氣供應鏈中斷衝擊半導體醫療業

中東戰爭持續，伊朗日前對卡塔爾天然氣出口設施發動攻擊，由於該設施生產的氦氣對多項先進產業至關重要，此舉不僅衝擊全球能源市場，也可能擾亂科技產業供應鏈。氦氣最廣為人知的用途是讓派對氣球飄起來，但它也是晶片製造、太空火箭及醫療影像等產業的關鍵材料。亞洲廠商生產的人工智能（AI）晶片更是高度仰賴氦氣。

根據美國地質調查所（USGS）資料，卡塔爾供應了全球三分一氦氣。然而，該國氦氣作業卻因3周前爆發的中東戰爭而停擺。近日伊朗針對該區能源生產設施再度發動攻擊，進一步加劇供應疑慮。

卡塔爾宣布無法履行合約

卡塔爾的氦氣由拉斯拉凡設施生產，這是全球規模最大的液化天然氣廠。由於伊朗以無人機發動攻擊，3月2日卡塔爾天然氣公司宣布停產液化天然氣及其副產品，並於兩天後宣布遇不可抗力，無法履行合約供應。拉斯拉凡3月18、19日再度遭伊朗攻擊後，卡塔爾然氣公司表示設施「嚴重」受損，修復需時數年，年度氦氣出口將縮減14%。

氦氣現貨價經已翻倍

柯恩布魯斯氦氣諮詢公司總裁柯恩布魯斯說，自從危機爆發以來，氦氣現貨價已翻倍，未來預計還會繼續上漲。他說，目前短缺尚未真正發酵，因為戰事爆發時原應裝載的氦氣容器仍需數周才能送達亞洲。「現在還沒有人用完氦氣，但幾周後缺貨的壓力就會逐步顯現。」

氦氣對製造半導體相當重要，尤其亞洲廠商生產的AI晶片更是高度仰賴氦氣。由於傳熱效果極佳，氦氣非常適合用於快速冷卻。

美國喬治城大學安全與新興科技中心分析師費爾德蓋斯說：「蝕刻過程中，必須讓晶圓始終維持恆溫，為了達成這個目標，就得有效帶走加工時產生的熱能，氦氣正好是極佳的熱傳導介質。」醫療產業則用氦氣來冷卻核磁共振（MRI）機種所需的超導磁鐵。太空產業也利用氦氣清除火箭燃料槽內氣體。

卡塔爾天然氣公司多半會將氦氣冷卻成液態，存放於絕緣容器，經由霍爾木茲海峽轉運。柯恩布魯斯說，目前約有200個這類容器滯留中東，每個要價高達100萬美元，全球可用數量有限。他說：「要將這些容器運出卡塔爾、再移往其他可再度填充氦氣的地點，還需要不少時間。」「因此，失去卡塔爾供應、在供應鏈重組與容器重新調度的初期，可能會是整個氦氣短缺衝擊最大的階段。」

南韓半導體產業急尋替代

全球具產能的氦氣生產國數量極少。美國是最大產地，去年產量達8100萬立方米。卡塔爾、阿爾及利亞和俄羅斯則為其他主要供應國，不過俄羅斯氦氣因美國及歐洲聯盟制裁而被禁止出口。

這場戰爭凸顯南韓半導體產業仰賴全球供應鏈，且隨着AI需求爆發，對晶片的全球需量攀升。李鍾煥表示，三星電子與SK海力士可能有數月存量，但隨着戰事可能持續、更多原料（不止氦氣）供應受威脅，他們必須加速找尋其他來源。專家認為短期內發生大規模氦氣危機的機率不高。柯恩布魯斯指出，若氦氣短缺，業界會按產業重要性分配資源，半導體業及醫療用途會優先獲得。