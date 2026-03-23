古巴副外長稱已準備應對美國軍事侵略 若不作防範屬「天真」

古巴副外長費爾南德斯·德科西奧（Carlos Fernandez de Cossio）表示，古巴正為美國可能發動的軍事侵略作出準備，並強調若在當前國際局勢下不作防範將是「天真」。

不希望衝突出現 美方行動沒必要性

他接受美國全國廣播公司（NBC）節目《Meet the Press》訪問時指出，古巴歷來已準備好在面對外來軍事威脅時進行全國動員，但同時強調並不認為美方行動有發生的必要性，亦「毫無正當理由」，並希望衝突不會出現。

近期，美國對古巴實施石油封鎖，令這個共產主義國家經濟壓力加劇，雙方亦於本月展開對話。美國總統特朗普早前升級言辭，表示期望「有榮幸」接管古巴，並稱將「先處理伊朗，然後是古巴」，進一步加劇緊張關係。

德科西奧重申，在與美國的對話中，古巴政府的性質、結構及成員組成均不在談判範圍內，「政權更替絕對不在議程上」。他表示，古方目標是推動建立相互尊重的雙邊關係，並認為雙方可在打擊毒品走私、有組織犯罪及應對地區安全威脅等領域展開合作。

古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）亦曾表示，面對當前局勢，古巴仍堅信任何外來侵略都將遭遇「堅不可摧的抵抗」。

另一方面，美軍負責拉丁美洲事務的高級將領向國會表示，目前並無就入侵古巴進行演練或準備接管該國。