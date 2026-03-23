伊朗局勢｜伊朗揚言戰場回應威脅 若核設施遭攻擊將封鎖霍爾木茲海峽

中東局勢持續升溫，在美國總統特朗普威脅攻擊伊朗核電設施後，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）強硬回應，表示伊朗將在戰場上「堅決對抗威脅與恐嚇」，並強調外部壓力只會令國家更加團結。他同時指出，霍爾木茲海峽對外開放，但不包括「侵犯伊朗領土的勢力」。

區內美資企業或成攻擊目標

伊朗革命衛隊亦發出進一步警告，指若美國落實攻擊核電廠，伊方將採取一系列報復措施，包括全面封鎖霍爾木茲海峽，直至受損設施重建完成。聲明又稱，將大規模打擊以色列的能源設施及資訊基建，並把區內所有涉及美資的相關企業列為攻擊目標，甚至包括駐有美軍的地區能源設施。

美國總統特朗普日前透過社交平台發出強硬警告，指若伊朗未在48小時內全面開放霍爾木茲海峽，美方將攻擊並「徹底摧毀」伊朗多座核電設施，並表明會「由最大的一座開始」。

伊朗衛生部表示，自美以開戰以來，已有210名兒童死亡、1,510人受傷，並指全國約300個醫療及緊急服務設施受損。伊朗紅新月會則指出，全國超過81,000個民用單位在空襲中受破壞，包括醫院、學校、救護車及救援人員亦遭波及，批評有關行動「明顯違反國際人道法及日內瓦公約」。

分析認為，隨着伊朗表明可能封鎖全球重要能源通道霍爾木茲海峽，並擴大打擊範圍至區內能源與基建設施，衝突正進一步升級，對全球能源供應及地區安全構成重大威脅。