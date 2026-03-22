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英航香港飛倫敦航班︱6旬婦猝死機師拒折返 逾330乘客伴屍13小時

即時國際
更新時間：18:38 2026-03-22 HKT
發佈時間：18:38 2026-03-22 HKT

英國航空公司（British Airways）一班由香港飛往倫敦的長途航班，近日發生駭人事件。一名年約60歲的女乘客在起飛後約一小時突然猝死，機組人員疑因無處置放屍體，將其放置在機尾一個設有發熱地板的廚房旁邊，導致在長達十多小時的航程中，屍體傳出惡臭，與機上331名乘客「共處一室」，引起部分乘客不滿。

屍體安置機尾位置傳臭味

涉事為一班英航由香港飛往倫敦的客機。路透社資料圖片
涉事為一班英航由香港飛往倫敦的客機。路透社資料圖片
涉事為一班英航由香港飛往倫敦的客機。路透社資料圖片
涉事為一班英航由香港飛往倫敦的客機。路透社資料圖片

 

英國《太陽報》報道，事發於上周日（15日），涉事航班為BA32，由香港飛往倫敦希斯路機場。事發時，一名60多歲女乘客在起飛後約一小時突然離世，其家人極度悲痛。機師在評估後，認為情況不屬於「緊急狀況」，決定繼續飛往倫敦，並未折返或轉降。

有消息人士透露，在如何安置屍體的問題上，機組人員曾有過討論。機師曾要求將屍體鎖入洗手間，但遭機組人員拒絕。最終，屍體被放置在機尾一個廚房旁邊。

機師建議屍體放洗手間內

該消息人士指出：「機組人員忽略了該廚房設有發熱地板，在航程接近尾聲時，有乘客投訴該區域傳出惡臭。」

當航班於大約13.5小時後抵達希斯路機場，警方即登機處理，全體乘客被要求在座位上等候約45分鐘，以便當局進行調查。

英航早前回應事件時強調，「所有程序均得到正確遵守」。消息人士亦讚揚機組人員在事件中的處理手法，但透露有部分機組人員事後因受創傷而需要休假。
根據國際航空運輸協會（IATA）的指引，若發生乘客在機上死亡的罕見事件，建議應將遺體放入屍袋或用毛毯覆蓋，並固定在乘客本身或一個空置的座位上。

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