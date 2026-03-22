巴西大橋坍塌釀14死　電單車墮下恐怖畫面首曝光︱有片

巴西朱塞利諾庫比契克（Juscelino Kubitschek）大橋於2024年12月22日發生斷橋意外，造成14人死亡、3人失蹤。近日，一段事發時的行車記錄器影片首度曝光，畫面顯示橋面斷裂後，電單車及汽車瞬間飛墮當地一條Tocantins River河流，場面極其震撼。

事發當下，當地議員Elias Junior剛巧在拍攝橋樑龜裂情況，準備向當局檢舉，意外地記錄下大橋塌陷的瞬間。

據當地傳媒報道，事故發生時共有18人連同車輛一同墮河，但最終只有1人倖存。墜河車輛包括3輛電單車、1輛轎車、2輛小型貨車及4輛大型貨車，車上載有76噸硫酸及2.2萬公升農藥，引發嚴重環境污染疑慮。



代表罹難者家屬的律師法奇內洛（Melissa Fachinello）公開了這段令人震驚的影片。她痛批當局遲遲未向受害者家屬支付任何補償，強調「賠償並非施捨，而是受害者應得的權利」。