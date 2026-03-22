政府停擺安檢人手短缺 特朗普威脅派ICE進駐機場 促國會通過撥款

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，若國會民主黨未能即時同意為機場保安提供資金，將於周一派遣移民及海關執法局（ICE）人員進駐美國各大機場，填補安檢人手不足問題。

全美主要機場安檢人手嚴重不足

美國政府部分停擺已踏入第36日，負責機場安檢的運輸安全管理局（TSA）因隸屬國土安全部（DHS），受撥款僵局影響，員工薪酬中斷。TSA人員預計，於3月27日連續將第二次未能領取全額薪金，士氣受挫。

由於長期無薪工作，不少TSA人員選擇請病假或離職，導致全美主要機場安檢人手嚴重不足，影響旅客出行。據美媒引述國土安全部數據，自2月14日停擺開始以來，已有超過400名TSA員工辭職。TSA目前約有6.5萬名員工，其中約5萬人為前線安檢人員。

特朗普在社交平台Truth Social發文稱：「我會調動我們出色且愛國的ICE人員到機場，他們將提供前所未見的安全保障。」他其後再發文警告，若民主黨未能確保「適當及公平的機場安全」，部署將於周一啟動。

ICE人員並未受安檢訓練

不過，ICE人員並未接受專門的機場安檢訓練，其主要職責為移民執法。ICE一直是特朗普政府打擊非法移民政策的核心，行動手法備受民主黨、公民自由團體及移民權益組織批評。

民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）批評有關建議「魯莽且違法」，指特朗普試圖濫用ICE權力，「美國民眾若見到ICE人員在機場巡邏，情況將令人震驚」。

有前官員持不同看法，曾於前總統喬治布殊政府任職國土安全部的政策官員貝克（Stewart Baker）指出，在人手嚴重短缺下調配資源屬非常措施，雖然ICE未受專業訓練，「效率可能較低，但總比完全沒有人手好」。