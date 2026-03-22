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伊朗局勢｜以色列南部迪莫納遭導彈襲擊 多人受傷 建築物遭「直接命中」

即時國際
更新時間：06:17 2026-03-22 HKT
發佈時間：06:17 2026-03-22 HKT

以色列南部城鎮迪莫納（Dimona）週六遭伊朗導彈襲擊，多人受傷，包括一名10歲男童情況危急。迪莫納城鎮附近設有被外界認為擁有中東唯一核武能力的設施，雖然以色列從未承認擁有核武。

伊朗表示，此次襲擊是對以色列先前對納坦茲（Natanz）核設施的空襲的報復。以色列軍方告訴法新社，迪莫納市內一建築物遭導彈「直接命中」，以色列國家急救服務（Magen David Adom）表示，其救援隊已處理多處傷者，共33人受傷，其中包括一名情況危急、遭彈片擊中的10歲男童。急救人員形容，現場「破壞嚴重、混亂」。以色列軍方稱，在導彈被偵測後曾進行攔截。

以色列媒體分享的畫面顯示，一枚物體高速墜落至城鎮，引發衝擊。伊朗國營電視台稱，襲擊是對納坦茲事件的「回應」。

伊朗議會議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）在社交平台X上表示，近期對以色列南部迪莫納的導彈攻擊顯示，以色列空域防禦能力有限，戰事已進入「新階段」。他指，「如果以色列在高度防護的迪莫納地區無法攔截導彈，這在作戰上意味著戰鬥已進入新階段，以色列的天空無防禦可言。」

聯合國核監管機構國際原子能機構（IAEA）總幹事拉格羅西（Rafael Grossi）呼籲各方「在核設施附近保持最大限度的軍事克制，以避免核事故風險」。

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