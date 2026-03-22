伊朗局勢｜以色列南部迪莫納遭導彈襲擊 多人受傷 以軍承認未能攔截導彈

在南部城市迪莫納（Dimona）及阿拉德（Arad）遭伊朗導彈襲擊，多人受傷，包括一名10歲男童情況危急。迪莫納附近設有以色列敏感核設施。以色媒傳媒報道，以軍承認未能攔截伊朗導彈。

以色列急救組織「紅色大衛盾」通報，阿拉德遭襲後已有64人受傷，其中7人傷勢嚴重，多人被困建築物內。救援直升機和救護車已迅速抵達現場，以色列國防軍亦派出搜救隊伍協助。

伊朗表示，此次襲擊是對以色列先前對納坦茲（Natanz）核設施的空襲的報復。以色列軍方告訴法新社，迪莫納市內一建築物遭導彈「直接命中」，以色列國家急救服務（Magen David Adom）表示，其救援隊已處理多處傷者，共33人受傷，其中包括一名情況危急、遭彈片擊中的10歲男童。急救人員形容，現場「破壞嚴重、混亂」。以色列軍方稱，在導彈被偵測後曾進行攔截。

以色列媒體分享的畫面顯示，一枚物體高速墜落至城鎮，引發衝擊。伊朗國營電視台稱，襲擊是對納坦茲事件的「回應」。

以色列第12頻道報道，國防軍正調查未能成功攔截導彈的原因，並指這兩枚導彈並非新型武器，過去曾向以色列發射過。伊朗國營媒體證實，伊方當天對迪莫納發動導彈攻擊，稱此舉是回應以色列對伊朗納坦茲核設施的襲擊。

伊朗議會議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）在社交平台X上表示，近期對以色列南部迪莫納的導彈攻擊顯示，以色列空域防禦能力有限，戰事已進入「新階段」。他指，「如果以色列在高度防護的迪莫納地區無法攔截導彈，這在作戰上意味著戰鬥已進入新階段，以色列的天空無防禦可言。」

教育部長約阿夫·基什（Yoav Kisch）表示，經與以軍本土守備司令部（Home Front Command）磋商後，決全國學校將於周日及周一全面停止面授課堂，改為網上授課。。

聯合國核監管機構國際原子能機構（IAEA）總幹事拉格羅西（Rafael Grossi）呼籲各方「在核設施附近保持最大限度的軍事克制，以避免核事故風險」。