Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜以色列南部迪莫納遭導彈襲擊 多人受傷 以軍承認未能攔截導彈

即時國際
更新時間：06:17 2026-03-22 HKT
發佈時間：06:17 2026-03-22 HKT

在南部城市迪莫納（Dimona）及阿拉德（Arad）遭伊朗導彈襲擊，多人受傷，包括一名10歲男童情況危急。迪莫納附近設有以色列敏感核設施。以色媒傳媒報道，以軍承認未能攔截伊朗導彈。

以色列急救組織「紅色大衛盾」通報，阿拉德遭襲後已有64人受傷，其中7人傷勢嚴重，多人被困建築物內。救援直升機和救護車已迅速抵達現場，以色列國防軍亦派出搜救隊伍協助。

伊朗表示，此次襲擊是對以色列先前對納坦茲（Natanz）核設施的空襲的報復。以色列軍方告訴法新社，迪莫納市內一建築物遭導彈「直接命中」，以色列國家急救服務（Magen David Adom）表示，其救援隊已處理多處傷者，共33人受傷，其中包括一名情況危急、遭彈片擊中的10歲男童。急救人員形容，現場「破壞嚴重、混亂」。以色列軍方稱，在導彈被偵測後曾進行攔截。

以色列媒體分享的畫面顯示，一枚物體高速墜落至城鎮，引發衝擊。伊朗國營電視台稱，襲擊是對納坦茲事件的「回應」。

以色列第12頻道報道，國防軍正調查未能成功攔截導彈的原因，並指這兩枚導彈並非新型武器，過去曾向以色列發射過。伊朗國營媒體證實，伊方當天對迪莫納發動導彈攻擊，稱此舉是回應以色列對伊朗納坦茲核設施的襲擊。

伊朗議會議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）在社交平台X上表示，近期對以色列南部迪莫納的導彈攻擊顯示，以色列空域防禦能力有限，戰事已進入「新階段」。他指，「如果以色列在高度防護的迪莫納地區無法攔截導彈，這在作戰上意味著戰鬥已進入新階段，以色列的天空無防禦可言。」

教育部長約阿夫·基什（Yoav Kisch）表示，經與以軍本土守備司令部（Home Front Command）磋商後，決全國學校將於周日及周一全面停止面授課堂，改為網上授課。。

聯合國核監管機構國際原子能機構（IAEA）總幹事拉格羅西（Rafael Grossi）呼籲各方「在核設施附近保持最大限度的軍事克制，以避免核事故風險」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
影視圈
17小時前
伊朗局勢｜伊朗揚言狙擊美軍擴至旅遊區 特朗普發文稱考慮逐步退兵｜持續更新
01:28
伊朗局勢｜特朗普警告若不開放霍爾木茲海峽 將轟炸伊朗核電廠 以色列南部遇襲多人受傷｜持續更新
即時國際
1小時前
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
飲食
23小時前
李麗珍女兒許倚榕北海道被求婚 珍妹榮升準外母 認月前曾被富貴準女婿張明偉問准心意
李麗珍女兒許倚榕北海道被求婚 珍妹榮升準外母 認月前曾被富貴準女婿張明偉問准心意
影視圈
11小時前
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
22小時前
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
影視圈
2026-03-21 09:00 HKT
陳錦鴻18歲自閉症兒子正面照罕曝光 陳駕樺成鋼琴家公開演出帥氣登場 父曾為子停工感動網民
陳錦鴻18歲自閉症兒子正面照罕曝光 陳駕樺成鋼琴家公開演出帥氣登場 父曾為子停工感動網民
影視圈
16小時前
平日口岸巴士站現排隊人龍？網民分析5類北上「常客」 銀髮族/打工仔/中產都有份？
平日口岸巴士站現排隊人龍？網民分析5類北上「常客」 銀髮族/打工仔/中產都有份？
生活百科
22小時前
梁小龍逝世兩個月仍未下葬 被爆生前婚姻名存實亡曾12次提離婚 老婆唔陪做手術？
梁小龍逝世兩個月仍未下葬 被爆生前婚姻名存實亡曾12次提離婚 老婆唔陪做手術？
影視圈
13小時前