伊朗局勢｜伊朗中程導彈襲英美軍事基地 3800公里射程「超乎敵人想像」

美國與以色列聯攻伊朗的戰爭21日進入第4周，英國終於點頭進一步支援，容許美軍使用其軍事基地作戰之後，伊朗向位於印度洋的美英聯合軍事基地發射2枚彈道導彈。這座基地距離伊朗近4000公里，遠超出德黑蘭此前聲稱其導彈射程上限的2000公里，意義重大，顯示伊朗隱藏軍事實力超過已曝光資訊。美軍恐怕需重新評估戰局風險。

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美國《華爾街日報》報道，伊朗共發射2枚中程彈道導彈，均未命中目標。美方官員透露，其中1枚在飛行過程中失效，另1枚由美軍發射SM-3攔截。多國媒體報導，英國首相施紀賢決定允許美軍從英美設於印度洋迪戈加西亞島（Diego Garcia）的聯合軍事基地向伊朗發射導彈之後，德黑蘭以上述舉動報復。

迫美軍出動高端攔截武器

迪戈加西亞是位於赤道以南，距伊朗超過3800公里，是伊朗外交部長阿格拉齊所說「導彈射程控制在2000公里」的2倍。這次射擊改變了整場戰爭的風險評估。

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伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr news agency）指出，伊朗此舉是開戰以來「一大步」，「顯示伊朗導彈射程超乎敵人想像」。

美國中東軍事行動跳板

英美兩國1971年在迪戈加西亞島建立大型基地，成了美軍全球布局的重要節點，島上有大型機場、燃料儲存設施、雷達站、深水港，對於作戰後勤甚為關鍵，也是重要的打擊平台。此地不僅駐有美軍遠程轟炸機、偵察機，也是核潛艇、導彈驅逐艦重要中繼站，多年來擔任美軍中東軍事行動的跳板，例如兩次對伊拉克作戰、飛越亞洲執行轟炸任務，戰略價值很大。

這是伊朗首度實際運用中程彈道導彈，也展現對於中東以外地區攻擊的重大嘗試，代表伊朗企圖把戰場從中東轉移到印度洋區域，並向華府發出「美方任何庇護所都在打擊範圍」的警告訊號。

伊朗發出重要警告訊號

若美軍真的發射了SM-3導彈而且成功攔截，伊朗已成功逼迫美方動用高端攔截武器，在政治層面贏了這一局。即使攔截失敗，伊朗也製造了壓力，因為即使彈道導彈平台相對老舊，仍舊能對成熟可靠的導彈防禦系統構成威脅。