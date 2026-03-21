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伊朗局勢｜戰火衝擊全球餐桌 聯合國警告：數周內糧食供應現困境

即時國際
更新時間：21:40 2026-03-21 HKT
發佈時間：21:40 2026-03-21 HKT

伊朗與以色列相互攻擊能源設施，不僅衝擊能源市場，也對全球糧食供應構成嚴重威脅，關鍵問題在於肥料供應鏈受阻。全球逾3成肥料貿易需經由霍爾木茲海峽，如今航運中斷，聯合國糧農組織（FAO）警告，若衝突再持續數周，全球糧食供應將現困境。

路透社21日報導，中東戰火對全球肥料市場的衝擊已直接反映在終端價格上。自衝突爆發以來，農業生產不可或缺的氮肥產品，例如尿素，其市場價格大幅跳漲30%至40%。美國農民甚至在春耕前就已經通報肥料缺貨。

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隨著中東戰爭引發霍爾木茲海峽運輸中斷，肥料供應受到衝擊。路透社
隨著中東戰爭引發霍爾木茲海峽運輸中斷，肥料供應受到衝擊。路透社

肥料供應鏈的斷裂正迅速波及亞洲多個重要農業與工業生產國。目前，印度、孟加拉與馬來西亞的肥料工廠，皆因關鍵原料短缺而陷入營運危機，業者被迫減產、暫停訂單甚至直接關閉生產線。

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這些國家的生產停滯，進一步加劇了全球市場的供應短缺，形成難以扭轉的連鎖效應。肥料短缺將直接影響播種，導致穀物、飼料產量下降，進而波及乳製品與肉類供應。聯合國糧農組織（FAO）警告，若衝突再持續數周，全球糧食供應將出現明顯中斷。

全球糧食價格持續上升。路透社資料圖片
全球糧食價格持續上升。路透社資料圖片

全球一半糧食依賴肥料生產

目前全球約一半糧食依賴肥料生產，在部分國家，肥料成本甚至佔穀物生產成本的50%，一旦供應鏈長期受阻，將對全球糧價與糧食安全帶來連鎖衝擊。

專家指出，在戰事未見降溫前，全球不僅面臨「高油價」，也可能逐步走向「高糧價」時代。

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