BTS光化門開唱｜8旬翁入場搜身發現瑞士刀 被要求丟棄發飆摔刀引騷動

南韓天團BTS今晚（21日）7時在首爾光化門廣場舉辦回歸演出，預計周邊將湧入多達26萬人次。演出前約5個半小時，現場已聚集近3萬名粉絲與民眾。就在嚴密安檢過程中，一名80多歲老翁因隨身攜帶瑞士刀遭攔阻，竟當場情緒失控將刀具摔向地面，刀刃彈出引發現場一陣騷動，所幸未釀成傷亡。

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當局從市廳站通往市廳廣場沿線多處設檢查哨，入口皆架設門型金屬探測器，警方也嚴格檢查民眾隨身行李。根據警方指出，21日下午2時34分左右，於通往光化門廣場的社稷路8街前方3號閘門入口處，一名80多歲男性在金屬探測器前接受身體與背包檢查時，被發現包內藏有一把瑞士刀。

當警方告知禁止攜帶該刀具時，老翁隨即情緒激動地抗議，高聲質問：「這麼貴的東西要我丟掉嗎？」他提高音量說：「我都已經80多歲了，拿這麼小一把刀能做什麼。」警方耐心解釋目前狀況確實無法讓他攜刀入場，由於身體檢查已經完成，建議他丟棄刀具就能快速入場。然而老翁仍不願配合，憤而將刀具拋向地面，刀身撞擊地面的瞬間彈出刀刃，現場氣氛瞬間緊繃。

民眾抱怨安檢過嚴、被迫繞路

一名負責安檢的警務人員無奈表示，許多民眾抱怨只是想短暫參觀卻要接受全身搜查，質疑安檢措施過於嚴格。

根據首爾市即時城市數據系統顯示，截至下午2時30分，光化門與德壽宮周邊區域已累積約2.6萬至2.8萬人，較1小時前增幅達42.7%。

警消1.5萬人次嚴防意外

與興奮提早搶佔位置的粉絲相比，在層層管制措施下，部分民眾因需繞路而行感到不滿，有人甚至當場大聲抱怨。

為避免大量人潮聚集引發人踩人悲劇，南韓政府與地方政府共調派警察、消防等公務人力合計1.5萬人次投入現場維安工作。南韓政府已在首爾市政府大樓設置現場狀況指揮中心，透過即時監控系統掌握人流動向。相關人士表示，將採取區域分流策略，防止瞬間大量人潮集中於單一地點造成危險。