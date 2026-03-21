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「網紅女兵」迷倒百萬特朗普粉絲 被揭AI生成引流賣OnlyFans內容

即時國際
更新時間：16:48 2026-03-21 HKT
發佈時間：16:48 2026-03-21 HKT

一位名叫福斯特（Jessica Foster）的 「美女軍人」網紅，近日在「讓美國再次偉大」（MAGA）圈子中大受歡迎。她光彩照人、身在軍旅，與特朗普及隨行人員合影，甚至與世界各國的領袖們平起平坐⋯⋯然而人們逐漸發現「有古怪」，揭發她是AI生成的角色而非真人，個人簡介內容指向貶售戀足題材的OnlyFans帳號。

福斯特網上簡介寫着「美國優先」，賬號似乎是從2025年12月14日開始經營，旋即在Instagram上累積了近百萬名粉絲，多數是男性。粉絲們一直與她互動，感謝她的服役以及對特朗普事業的支持。

然而，一些貼文露出破綻。例如其中一張福斯特穿戰鬥服的照片，名牌上寫着「Jessica」而不是「Foster」，但根據美國陸軍的規定，名牌只能寫姓氏。另一張顯示福斯特出席特朗普的活動發表演說，疑似想描繪「和平委員會會議」，照片中標示牌寫的卻是「和平邊境」（Border of Peace），發文也稱感謝特朗普邀請她參加「和平邊境會議」（Border of Peace Conference）。

福斯特的設計目的，是將粉絲引導至成人訂閱內容，她的Instagram和X個人檔案都指向OnlyFans帳號「@jessicanextdoor」，該販售戀足題材的內容，並直接從訂閱者那裏收取小費。

這個Instagram帳號似乎違反了Meta政策，Meta要求任何付費政治廣告都必須顯著揭露AI的使用。目前Instagram已移除其帳號。此外，其營利模式似乎也違反了OnlyFans的平台政策，該平台要求必須由經過驗證的真人營運，若是AI生成應清楚揭露。

許多人恥笑MAGA男性支持者因為好色而被福斯特欺騙，但更重要的是，沒有人知道福斯特幕後由誰操控。她可能是美國的政治宣傳，甚至是外國政府的政治宣傳，在美國及伊朗開戰之際顯得尤其敏感。記者滕巴格（Kat Tenbarge）在《信使報》YouTube頻道上說：「福斯特正在散佈某種宣傳。」

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