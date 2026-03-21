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美國緝毒局列哥國總統為「優先目標」　涉勾結毒梟收賄阻引渡

即時國際
更新時間：17:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：17:00 2026-03-21 HKT

美國緝毒局（DEA）近日將哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）列為打擊毒品的「優先目標」，而紐約聯邦檢察官正針對他涉嫌與販毒集團勾結展開深入調查。

美國緝毒局將哥倫比亞總統佩特羅列為打擊毒品的「優先目標」。（美聯社）
美國緝毒局將哥倫比亞總統佩特羅列為打擊毒品的「優先目標」。（美聯社）

根據美國緝毒局的記錄顯示，佩特羅自2022年起便出現在多項涉毒調查之中。當局懷疑他可能與惡名昭彰的墨西哥錫納羅亞販毒集團（Sinaloa cartel）有關係，並利用其主推的「全面和平」計劃，為曾經資助其競選活動的毒販謀取不法利益。

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此外，調查的另一重點聚焦於佩特羅的代表，指他們涉嫌在哥倫比亞的監獄內向被捕毒販索取巨額賄賂，以此作為阻止他們被引渡至美國受審的交換條件。

佩特羅全盤否認反控政治操作

面對美方的連串嚴重指控，佩特羅強烈否認所有涉毒傳聞，並反擊稱這完全是極右翼勢力的政治操作。哥倫比亞駐美大使館亦發表聲明護航，強調相關調查「未經驗證」，完全不具備任何法律與事實基礎。

目前針對佩特羅的涉毒調查仍處於早期階段，當局尚未決定最終是否會正式提出起訴；美國白宮就表示，未有介入相關的司法調查行動。

根據起訴書，馬杜羅夫婦被控串謀從事毒品恐怖主義、串謀將可卡因輸入美國，以及持有和串謀持有機關槍及爆炸性武器等罪名。

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