世界盃2026｜主辦國美國陷恐襲危機　近49億保安經費遲發惹安全憂慮

四年一度的世界盃足球賽即將於今年6月在美洲揭幕，主辦國之一的美國卻面臨嚴峻的保安挑戰。據《路透社》取得的情報簡報顯示，極端分子和犯罪集團極可能將這場體壇盛事視為攻擊目標；更令人擔憂的是，高達數億美元的保安經費因政治角力而遲遲未獲審批，導致美方的安全準備進度嚴重落後。

這批從未曝光的簡報來自美國聯邦、州政府官員及國際足協（FIFA）。內容明確警告，極端分子極可能對賽事發動攻擊，當中包括針對交通基礎設施的破壞行動。此外，簡報亦提及，美國總統特朗普推行的強硬移民政策，可能引發社會動盪，進一步加劇賽事期間的安全風險。

今屆世界盃將於6月11日至7月19日，由美國、加拿大及墨西哥聯合主辦。作為全球規模最大的體育盛事，賽事的保安級別向來極高；而自從伊朗爆發戰事以來，美國執法人員的警覺性更被提升至頂點，對任何潛在的報復性襲擊威脅均嚴陣以待。

美國宣傳2026年國際足總世界盃的廣告板。（法新社）

民主、共和兩黨互相指責

負責美國境內世盃籌備工作的官員近周不斷發出警告，擔憂高達6.25億美元（約48.7億港元）的聯邦安全補助遲遲未發放，將嚴重影響各項安保部署。

據悉，這筆經費原是去年7月通過的開支法案一部分，聯邦緊急事務管理署（FEMA）曾承諾最遲於今年1月30日前分配完畢，但主辦單位卻一直未收到撥款。

在《路透社》本月向當局查詢後，FEMA才於18日急忙宣布已撥發相關補助，並強調資金將用於「強化維安籌備」。多名知情人士坦言，世盃的籌備工作本已極為複雜，經費延宕與恐襲警告無疑令情況雪上加霜。

針對撥款延誤的責任，民主黨將矛頭指向即將卸任的國土安全部長諾姆（Kristi Noem）；而白宮發言人則反指是民主黨因不滿政府的移民執法策略，從中作梗阻撓撥款。