Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日三重縣車禍 | 高速公路隧道3車連環撞 釀6死包括3兒童

即時國際
更新時間：14:32 2026-03-21 HKT
發佈時間：14:32 2026-03-21 HKT

日本三重縣龜山市內的新名神高速公路隧道周五（20日）凌晨發生嚴重車禍，涉及一架卡車及2架私家車連環相撞，造成6人死亡，包括3名兒童。

事發於凌晨2時20分許，現場是野登隧道出口附近，肇事卡車和2輛私家車於撞擊後起火，其中1輛私家車內有1名成人喪命，另1輛則有1對成年男女和3童身亡，當局目前尚在確認死者身分。

卡車司機被捕 涉過失致死罪

54歲的卡車司機水谷水都代，在釀成大禍後已依照過失致死罪嫌被捕，其所任職的廣島縣廣島市運輸公司HIROKI的老闆，於周六（21日）受訪時透露，水谷水都代先前沒發生過重大事故，公司知道致歉是遠遠不夠的，希望能盡一切可能來解決這宗悲劇。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵涌持刀男遭開5槍制服 警方：衝向警員大叫「斬死你」 開槍屬合理武力
02:38
葵涌開5槍│持刀男草叢跳出衝向警員大叫「斬死你」胸腿中槍被制服 警方:開槍屬合理武力
突發
7小時前
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-20 10:52 HKT
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔 打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨 跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
影視圈
6小時前
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
飲食
4小時前
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
4小時前
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
影視圈
20小時前
已花$40萬租樓 無殼蝸牛心思思置業 網民激辯上車利弊 一突破傳統買樓新思維冒起｜Juicy叮（資料圖片）
已花$40萬租樓 無殼蝸牛心思思置業 網民激辯上車利弊 一突破傳統買樓新思維冒起｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
影視圈
19小時前
蔡楚輝攝
00:54
上水女子跳河尋死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相繼不治
突發
13小時前