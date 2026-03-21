日三重縣車禍 | 高速公路隧道3車連環撞 釀6死包括3兒童

日本三重縣龜山市內的新名神高速公路隧道周五（20日）凌晨發生嚴重車禍，涉及一架卡車及2架私家車連環相撞，造成6人死亡，包括3名兒童。

事發於凌晨2時20分許，現場是野登隧道出口附近，肇事卡車和2輛私家車於撞擊後起火，其中1輛私家車內有1名成人喪命，另1輛則有1對成年男女和3童身亡，當局目前尚在確認死者身分。

卡車司機被捕 涉過失致死罪

54歲的卡車司機水谷水都代，在釀成大禍後已依照過失致死罪嫌被捕，其所任職的廣島縣廣島市運輸公司HIROKI的老闆，於周六（21日）受訪時透露，水谷水都代先前沒發生過重大事故，公司知道致歉是遠遠不夠的，希望能盡一切可能來解決這宗悲劇。