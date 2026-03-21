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美國夏威夷暴雨連環來襲　5500人急撤百年水壩或潰堤

即時國際
更新時間：14:45 2026-03-21 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-21 HKT

美國夏威夷近日接連遭暴雨侵襲，洪水夾雜泥沙湧入街道，多輛汽車被淹沒，部分房屋更被洪流沖走。當地已有超過5,500人接獲緊急撤離令，官員並警告，一座已有120年歷史的大壩存在潰壩風險。

據外媒報道，夏威夷上周才剛遭遇一場暴雨，近日再有新一輪強降雨來襲，預料未來數天內還會再出現一波規模相若暴雨。持續惡劣天氣令多地水浸，其中以檀香山所在的歐胡島（O‘ahu）災情最為嚴重，昔日衝浪度假勝地頓成澤國。

當地緊急警報不斷響起，超過5,500人需要緊急疏散。檀香山官員表示，目前暫未接獲人員傷亡報告，但已有不少房屋連同地基被洪水沖走，救援人員正展開空中及水上搜索，尋找可能受困的居民。

每年也受科納風暴影響

持續暴雨令水位急升，當局特別關注已有120年歷史的瓦希阿瓦水壩（Wahiawa Dam）安全。官員警告，該座水壩可能出現潰壩風險，一旦失守，勢將令下游地區面臨更嚴重威脅。

報道指出，夏威夷每年都會受到科納風暴（Kona Low）影響，這類天氣系統通常帶來潮濕的南風或西南風，並引發大雨。不過專家警告，近年人為造成的全球暖化，正令夏威夷暴雨的強度與頻率持續上升。

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