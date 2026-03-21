法國核燃料廠女工染腦膜炎亡　僱主急尋50密切接觸者防擴散

新華社引述法國《世界報》報道，法國諾曼第大區發生一宗致命傳染病個案。法國核燃料企業歐安諾（Orano）位於拉阿格（La Hague）廠房的一名女員工，近日因感染「侵襲性腦膜炎雙球菌病」不幸身亡。

為防止進一步擴散，死者所屬的企業已迅速調查並確認約50名曾與死者有過密切接觸的人員。這批接觸者目前將接受為期48小時的預防性抗生素治療，並須進行10天的居家隔離觀察，以確保健康狀況無虞。

這宗死亡病例引起歐洲多國警惕，主要是由於英國肯特郡（Kent）近日亦爆發同類的侵襲性腦膜炎球菌疫情。該區的病情來勢洶洶，目前已導致當地一名21歲大學生及一名18歲高中生不幸喪命。

英格蘭東南部肯特郡爆發嚴重的腦膜炎群組感染。（法新社）

在英格蘭東南部一校園內，人們戴著口罩在臨時醫療中心排隊領取抗生素。（法新社）

官方指暫無證據顯示兩地爆發有關聯

法國諾曼第大區衛生局於昨日（20日）發公報強調，目前尚無法將當地的死亡病例與英國的腦膜炎疫情建立直接關聯。

當局補充指出，侵襲性腦膜炎雙球菌病是一種由細菌感染引發的嚴重疾病，主要透過呼吸道飛沫或分泌物傳播，患者會出現高燒、頭痛、噁心嘔吐及頸部僵硬等症狀，情況嚴重者可致死亡。

