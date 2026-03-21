Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法國核燃料廠女工染腦膜炎亡　僱主急尋50密切接觸者防擴散

即時國際
更新時間：13:15 2026-03-21 HKT
發佈時間：13:15 2026-03-21 HKT

新華社引述法國《世界報》報道，法國諾曼第大區發生一宗致命傳染病個案。法國核燃料企業歐安諾（Orano）位於拉阿格（La Hague）廠房的一名女員工，近日因感染「侵襲性腦膜炎雙球菌病」不幸身亡。

為防止進一步擴散，死者所屬的企業已迅速調查並確認約50名曾與死者有過密切接觸的人員。這批接觸者目前將接受為期48小時的預防性抗生素治療，並須進行10天的居家隔離觀察，以確保健康狀況無虞。

這宗死亡病例引起歐洲多國警惕，主要是由於英國肯特郡（Kent）近日亦爆發同類的侵襲性腦膜炎球菌疫情。該區的病情來勢洶洶，目前已導致當地一名21歲大學生及一名18歲高中生不幸喪命。

英格蘭東南部肯特郡爆發嚴重的腦膜炎群組感染。（法新社）
英格蘭東南部肯特郡爆發嚴重的腦膜炎群組感染。（法新社）
在英格蘭東南部一校園內，人們戴著口罩在臨時醫療中心排隊領取抗生素。（法新社）
在英格蘭東南部一校園內，人們戴著口罩在臨時醫療中心排隊領取抗生素。（法新社）

官方指暫無證據顯示兩地爆發有關聯

法國諾曼第大區衛生局於昨日（20日）發公報強調，目前尚無法將當地的死亡病例與英國的腦膜炎疫情建立直接關聯。

當局補充指出，侵襲性腦膜炎雙球菌病是一種由細菌感染引發的嚴重疾病，主要透過呼吸道飛沫或分泌物傳播，患者會出現高燒、頭痛、噁心嘔吐及頸部僵硬等症狀，情況嚴重者可致死亡。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵涌持刀男遭開5槍制服 警方：衝向警員大叫「斬死你」 開槍屬合理武力
02:38
葵涌開5槍│持刀男草叢跳出衝向警員大叫「斬死你」胸腿中槍被制服 警方:開槍屬合理武力
突發
5小時前
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-20 10:52 HKT
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
影視圈
18小時前
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
影視圈
17小時前
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
2小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔 打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨 跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
影視圈
4小時前
蔡楚輝攝
00:54
上水女子跳河尋死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相繼不治
突發
11小時前
西灣河太安樓揭雙屍命案 單位傳異味消防破門 男女長者燒炭不治
突發
11小時前
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
突發
2026-03-20 12:41 HKT