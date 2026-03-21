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傳俄羅斯提「出賣」伊朗換美截斷援烏情報　遭白宮特使當面拒絕

即時國際
更新時間：12:50 2026-03-21 HKT
發佈時間：12:50 2026-03-21 HKT

美國傳媒引述知情官員透露，俄羅斯總統普京近期向美國提出一項「利益交換」條件，提議俄方停止向伊朗分享「美軍資產精確座標」等敏感資訊，以換取華府切斷對烏克蘭的情報支援。然而，這項提議在雙方秘密會晤時，已遭美方特使當面嚴詞拒絕。

政治新聞網站《Politico》報道，俄羅斯談判代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）早前在邁阿密，會晤白宮中東特使威特科夫（Steve Witkoff）及總統特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）時開出上述條件。俄方表明，若華府同意停止向烏方提供針對俄軍目標的精確導航與情報數據，莫斯科將立即停止向德黑蘭提供美軍資產的精確座標。

《華爾街日報》日前曾披露，自美國、以色列與伊朗的三方衝突升溫以來，俄羅斯被指一直提供衞星影像與無人機技術，協助伊朗精準打擊區內的美軍設施。知情人士指出，美方代表在聽取俄方提議後直接拒絕該方案。德米特里耶夫事後在社交平台X發文，怒斥相關報道為「假新聞」。

俄羅斯總統普京向美國提出一項「利益交換」條件，惟已遭美方特使拒絕。（美聯社）
俄羅斯總統普京向美國提出一項「利益交換」條件，惟已遭美方特使拒絕。（美聯社）

報道指出，美國總統特朗普近日曾公開抱怨北約盟友，拒絕共同派兵霍爾木茲海峽是「膽小鬼」，並暗示普京協助伊朗，正是因為美國幫助烏克蘭。不過美方官員強調，華府目前仍視「情報共享」為支持烏克蘭抵抗俄軍的最後支柱。

儘管美方在此事上展現強硬態度，但這場秘密交鋒的消息傳出後，已引發歐洲各國領袖感到極度不安。德國總理默茨（Friedrich Merz）憂慮，莫斯科正企圖繞過歐洲，直接與華府達成私下的「大國交易」，最終或會犧牲烏克蘭與歐洲的長遠安全。

 

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