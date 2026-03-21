Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 神隱最高領袖再發聲 稱敵人已被擊敗 軍方揚言襲敵國旅遊區

即時國際
更新時間：12:11 2026-03-21 HKT
發佈時間：12:11 2026-03-21 HKT

伊朗新最高領袖穆傑塔巴至今依舊神隱，官方電視台再度播放他聲明，讚揚民眾團結擊敗敵人，而伊朗軍方揚言攻擊敵國的旅遊區，要鎖定敵人的公園及觀光景點施襲。

穆傑塔巴據傳在2月28日美國以色列空襲中受重傷，至今行蹤成謎。繼3月12日國營電視台宣讀他聲明，聲稱要替受害者「討公道」、持續關閉霍爾木茲海峽「施壓」後，國營電視台電視台周五（20日）再度播報他的「波斯新年」談話，稱讚民眾團結一致，克服各種分歧，指「敵人已經被擊敗」。

相關新聞：
伊朗局勢｜伊朗揚言狙擊美軍擴至旅遊區 特朗普發文稱考慮逐步退兵｜持續更新

穆傑塔巴據傳在2月28日美國以色列空襲中受重傷，至今行蹤成謎。路透社
穆傑塔巴據傳在2月28日美國以色列空襲中受重傷，至今行蹤成謎。路透社
穆傑塔巴是已故精神領袖哈梅內伊的次子。路透社
穆傑塔巴是已故精神領袖哈梅內伊的次子。路透社
伊朗新年期間到處都有穆傑塔巴肖像的蹤跡。路透社
伊朗新年期間到處都有穆傑塔巴肖像的蹤跡。路透社
伊朗革命衛隊揚言襲敵國旅遊區。路透社
伊朗革命衛隊揚言襲敵國旅遊區。路透社

批美以色妄想推翻德黑蘭政權

穆傑塔巴在書面新年談話中讚揚伊朗人民在全國廣泛地區建立防線，並在城市、社區和清真寺等地構築堡壘，在戰爭中展示團結和決心，令敵人遭受挫敗。

他指出，美國和以色列以為發動一兩天的攻擊，擊斃重要高層，就會帶來恐懼和絕望，進而促使人民起義推翻政府，這完全是「嚴重誤判」，相反地，「敵人內部出現了分裂」。

自稱曾坐的士聆聽民間聲音

穆傑塔巴又稱，自己過去曾「微服出巡」，乘的士聆聽民間聲音，承認國家近年面對經濟困境，但不應讓社會分歧，變成敵人可利用的弱點。

穆傑塔巴還將伊朗新年主軸定為「在民族團結與國家安全下強化經濟韌性」。他在聲明中稱伊朗堅信要加強與鄰國的關係，呼籲阿富汗和巴基斯坦改善關係，並表示願意提供協助，亦指對土耳其和阿曼的攻擊並非伊朗或其盟軍所為。

革命衛隊：將襲敵人公園、觀光景點

而伊朗軍方則揚言對敵國旅遊區進行報復，伊斯蘭革命衛隊告訴國營《伊朗​​報》說，「即使在戰爭中，我們仍在生產導彈，存放也沒什麼問題」，伊朗將鎖定敵人的「公園、休閒區和旅遊景點」發動攻擊。

隨著戰事持續升溫，中東多地傷亡人數不斷攀升。伊朗紅新月會指出，境內死亡人數已突破1444人，其中至少包含204名兒童。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵涌持刀男遭開5槍制服 警方：衝向警員大叫「斬死你」 開槍屬合理武力
02:38
葵涌開5槍│持刀男草叢跳出衝向警員大叫「斬死你」胸腿中槍被制服 警方:開槍屬合理武力
突發
5小時前
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-20 10:52 HKT
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
影視圈
18小時前
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
影視圈
17小時前
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
2小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔 打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨 跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
影視圈
4小時前
蔡楚輝攝
00:54
上水女子跳河尋死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相繼不治
突發
11小時前
西灣河太安樓揭雙屍命案 單位傳異味消防破門 男女長者燒炭不治
突發
11小時前
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
突發
2026-03-20 12:41 HKT