伊朗局勢 | 神隱最高領袖再發聲 稱敵人已被擊敗 軍方揚言襲敵國旅遊區

伊朗新最高領袖穆傑塔巴至今依舊神隱，官方電視台再度播放他聲明，讚揚民眾團結擊敗敵人，而伊朗軍方揚言攻擊敵國的旅遊區，要鎖定敵人的公園及觀光景點施襲。

穆傑塔巴據傳在2月28日美國以色列空襲中受重傷，至今行蹤成謎。繼3月12日國營電視台宣讀他聲明，聲稱要替受害者「討公道」、持續關閉霍爾木茲海峽「施壓」後，國營電視台電視台周五（20日）再度播報他的「波斯新年」談話，稱讚民眾團結一致，克服各種分歧，指「敵人已經被擊敗」。

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穆傑塔巴據傳在2月28日美國以色列空襲中受重傷，至今行蹤成謎。路透社

穆傑塔巴是已故精神領袖哈梅內伊的次子。路透社

伊朗新年期間到處都有穆傑塔巴肖像的蹤跡。路透社

伊朗革命衛隊揚言襲敵國旅遊區。路透社

批美以色妄想推翻德黑蘭政權

穆傑塔巴在書面新年談話中讚揚伊朗人民在全國廣泛地區建立防線，並在城市、社區和清真寺等地構築堡壘，在戰爭中展示團結和決心，令敵人遭受挫敗。

他指出，美國和以色列以為發動一兩天的攻擊，擊斃重要高層，就會帶來恐懼和絕望，進而促使人民起義推翻政府，這完全是「嚴重誤判」，相反地，「敵人內部出現了分裂」。

自稱曾坐的士聆聽民間聲音

穆傑塔巴又稱，自己過去曾「微服出巡」，乘的士聆聽民間聲音，承認國家近年面對經濟困境，但不應讓社會分歧，變成敵人可利用的弱點。

穆傑塔巴還將伊朗新年主軸定為「在民族團結與國家安全下強化經濟韌性」。他在聲明中稱伊朗堅信要加強與鄰國的關係，呼籲阿富汗和巴基斯坦改善關係，並表示願意提供協助，亦指對土耳其和阿曼的攻擊並非伊朗或其盟軍所為。

革命衛隊：將襲敵人公園、觀光景點

而伊朗軍方則揚言對敵國旅遊區進行報復，伊斯蘭革命衛隊告訴國營《伊朗​​報》說，「即使在戰爭中，我們仍在生產導彈，存放也沒什麼問題」，伊朗將鎖定敵人的「公園、休閒區和旅遊景點」發動攻擊。

隨著戰事持續升溫，中東多地傷亡人數不斷攀升。伊朗紅新月會指出，境內死亡人數已突破1444人，其中至少包含204名兒童。