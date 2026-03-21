美推動印太盟友建武器供應鏈　日主導產導彈發動機菲擬建彈藥廠

由美國主導的「印太工業韌性夥伴關係」（PIPIR）近日達成多項重大防務合作協議。聯盟宣布將由日本啟動全新的導彈引擎生產項目，並積極推進亞洲區內的軍用無人機合作，同時正探討在菲律賓建立一條全新的彈藥生產線，以全面提升印太地區的武器製造能力及減低供應鏈風險。

《路透社》報道，美國五角大樓於周五（20日）發表聯合聲明，指PIPIR於本月18日舉行線上會議，會上各國同意啟動一項由日本主導、專門生產固體火箭發動機的新計劃。固體火箭發動機是多款導引武器的核心推進系統，此舉被外界視為提升美國本土以外關鍵武器零件產能的重要戰略。

在無人機領域方面，PIPIR成員國同意採取一系列合作措施，致力為區內的小型軍用無人機制定通用標準及共享供應鏈。合作範圍涵蓋研發無人機專用的電池與小型引擎，並會共同探討研發適用於各種軍事用途的無人機技術，以應對現代戰爭需求。

由美國主導的「印太工業韌性夥伴關係」近日達成多項重大防務合作協議。（路透社）

擬於菲組裝30毫米口徑炮彈

針對常規彈藥補給，聯盟成員國正積極探討在菲律賓設立一個全新的軍備設施，專門負責裝填、組裝及包裝30毫米口徑炮彈。這款彈藥目前被廣泛應用於各類軍事戰機及地面裝甲車輛。

PIPIR是美國於2024年5月牽頭成立的跨國組織聯盟，核心目標是降低全球防務供應鏈風險，並協助盟友在更靠近潛在戰區的地點生產及維修軍事裝備。聯合聲明亦透露，聯盟在日前的會議上正式迎來泰國及英國兩個新成員，令橫跨印太及歐洲的成員國總數進一步壯大至16個。