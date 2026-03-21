伊朗局勢 | 伊外長：擬放行日本船通過霍峽 非敵國船舶可談通行

日本共同社報道，伊朗外長阿拉格齊（20日）受訪時表示，經過和日本官員磋商後，伊朗準備開放與日本有關的船舶通行霍爾木茲海峽，並稱封鎖僅針對敵國船舶，非所有國家；談到美伊戰爭，阿拉格齊表明，德黑蘭要求永久終戰，而非僅是一時停火。

共同社指出，這是美伊開戰以來，阿拉格齊首度接受日本傳媒訪問。阿拉格齊說：「我們並未封鎖整個海峽，而是針對攻擊伊朗的敵對船舶進行封鎖。」

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共同社指出，這是美伊開戰以來，阿拉格齊首度接受日本傳媒訪問。新華社

伊朗表明，對於非敵對、希望通行的國家船舶，在與相關國家協商後，伊朗願意提供安全通行保障。路透社

特朗普曾抱怨盟友對霍峽護航不熱衷。路透社

非敵國船可談通行霍峽

他表明，對於非敵對、希望通行的國家船舶，在與相關國家協商後，伊朗願意提供安全通行保障。對於戰事終結，阿拉格齊強調「不會接受停火，只希望實現完全、全面且永久的終戰」。

另據日本外務省消息，上周二，外相茂木敏充與阿拉格齊通電話，對大量與日本有關的船隻滯留在波斯灣滯留表示關切，並要求伊朗「採取適當措施，確保霍爾木茲海峽所有船隻的安全，包括日本和其他亞洲國家的船隻」。

美國與以色列2月28日對伊朗展開軍事行動，伊朗隨即封鎖霍爾木茲海峽，加上中東主要產油國遭德黑蘭報復攻擊，造成國際油價飆漲。

多艘日本船滯留波斯灣

目前有多艘與日本有關船隻被迫滯留波斯灣，且日本逾9成石油進口仰賴中東國家，後續伊日談判能否實現通行霍爾木茲海峽備受關注。

美國總統特朗普曾表示，如果日本、中國和其他依賴從中東進口能源的國家聯合起來保護霍爾木茲海峽航運，「那就太好了」。而就在一天前，他剛剛與日本首相高市早苗舉行了峰會。

