油價狂升︱高油價夾擊韓國牛島迫漲船票　日本自動售賣機爆拆卸潮

在南韓，深受遊客歡迎的濟州島外島「牛島」，因油價狂飆導致運輸成本高昂，當地渡輪被迫調高票價；與此同時，鄰近的日本亦因面臨人力短缺與成本攀升的雙重打擊，街頭標誌性的自動售賣機正逐漸面臨淘汰危機。

大批遊客經常乘坐渡輪前往南韓濟州島的「島中島」牛島觀光，但高油價已成為當地居民的沉重負擔。有島民感嘆油價升幅驚人，擔憂生活百上加斤。

偏遠致油價遠超濟州本島

雖然南韓政府近30年來首度以行政手段抑制油價，但牛島的汽油價格每公升仍突破2,000韓圜（約11.4港元），柴油亦維持在1,900韓圜（約10.8港元）水平，比濟州本島平均高出近200韓圜（約1.1港元）。當地加油站負責人解釋，牛島地處偏遠導致運輸成本翻倍，加上交通流量較低及儲油容量較小，均推高燃油零售價。

持續的高油價同時重創當地觀光業，迫使大眾運輸業者紛紛尋求加價。《韓聯社》報道，目前平日的牛島渡輪成人票價為12,150韓圜（約69港元），當中已包含300韓圜（約1.7港元）的燃油附加費。然而從下個月開始，有關的燃油附加費將大幅翻倍增加至600韓圜（約3.4港元），進一步加重旅客及居民的交通開支負擔。

前往牛島的渡輪。（法新社）

日本飲料商面臨虧損擬拆2萬售賣機

另一方面，日本亦難以獨善其身，街頭隨處可見的自動售賣機恐將成為歷史。美國有線電視新聞網（CNN）駐東京特派記者報道，日本各大飲料公司正報告數以億計美元的虧損。其中一家名為DyDo的知名飲料企業更宣布，由於業務已無利可圖，公司計劃拆除多達2萬部自動售賣機。

有日本飲料製造商指，若伊朗衝突持續，運輸成本將進一步上漲。（資料圖片／法新社）

分析指出，日本自動售賣機爆發「退場潮」主要有兩大原因。首先是國內日益嚴重的人力短缺問題，導致補貨與維修等日常營運變得愈發困難；其次是物價持續飛漲，部分飲品的售價更比疫情前飆升近50%。在百物騰貴下，愈來愈多精打細算的日本民眾選擇放棄定價較高的售賣機，轉而前往價格更實惠的便利店或藥妝店消費。