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伊朗局勢 | 美開始釋出戰略石油儲備 首批投放4520萬桶

即時國際
更新時間：10:36 2026-03-21 HKT
發佈時間：10:36 2026-03-21 HKT

美國政府周五（20日）表示，已從戰略石油儲備中釋出首批共計4520萬桶原油給石油公司，試圖控制因伊朗戰爭而飆升至4年高位的油價。特朗普政府上周表示，戰略石油儲備將總計緊急釋放1.72億桶原油。這是由國際能源署協調的一項紓困計劃的一部分，旨在降低能源成本。

首批釋出的原油佔美國政府上周宣布計畫借出的最多8600萬桶原油總量的52%。美國最終目標是在今年及明年釋出1.72億桶原油。

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美開始釋出戰略石油儲備，首批投放4520萬桶。路透社
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美國從儲備中借給石油公司4520萬桶原油。路透社
美國從儲備中借給石油公司4520萬桶原油。路透社
美國今次釋出的石油是與國際能源總署32個成員國達成的協議的一部分。路透社
美國今次釋出的石油是與國際能源總署32個成員國達成的協議的一部分。路透社

最終目標：投放1.72億桶

獲得首批戰略儲備貸油的公司包括BP Products North America、Gunvor USA和Marathon Petroleum (MPC.N)。

這些釋出的石油是與國際能源總署32個成員國達成的協議的一部分，旨在釋放4億桶石油儲備。美國和以色列於2月28日發動的戰爭已將原油價格推至自俄羅斯入侵烏克蘭以來的最高水平。

首批釋出石油或再增1000萬桶

各公司將以額外原油作為溢價歸還原油，能源部稱此舉旨在「在不增加美國納稅人負擔的情況下」穩定市場。此互換協議的結構較為特殊，要求公司支付相當於價格18%至22%的原油溢價。競標者甚至可以提出歸還更多原油，以贏得合約。

該部門表示，首批釋出的原油儲備最終將增加近1000萬桶。

截至周五，其他獲得合約的公司還有Energy Transfer Crude Marketing、Mercuria Energy America、Trafigura Trading和Vitol。

蘊藏4.15億桶原油

位於德州和路易斯安那州海岸地下洞穴中的戰略石油儲備儲存約4.15億桶原油，比全球4天的原油消耗量還要多。

美國最終目標是從戰略石油儲備中釋出1.72億桶石油，並預計石油公司將歸還約2億桶石油，其中包括溢價。

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