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法國士兵運動App記錄慢跑軌跡　意外洩露主力航母部署位置

即時國際
更新時間：10:40 2026-03-21 HKT
發佈時間：10:40 2026-03-21 HKT

法國媒體報道，一名法國海軍士兵在使用健身應用程式（App）記錄自己的慢跑過程時，意外將法國主力航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）的確切位置公諸於世。

隨著美國和以色列聯手襲擊伊朗引發中東戰爭，法國於3月初迅速將「戴高樂號」及數艘巡防艦部署至地中海。據報該航母自本月9日起一直停留在地中海東部，法國總統馬克龍曾指這是一項「純防禦性」部署，旨在支持盟友。

然而，法國《世界報》發現，根據該名士兵在健身App「Strava」的公開資料，他於13日在一艘位於塞浦路斯西北方海域、正在航行的船艦上繞圈慢跑；而衞星影像亦證實，當時「戴高樂號」正處於該片水域。

法國主力航空母艦「戴高樂號」。（路透社）
法國主力航空母艦「戴高樂號」。（路透社）

健身App屢成各國洩密源頭

Strava的數據同時顯示，該名士兵在今年2月底曾從瑞典馬爾默（Malmo）跑過大橋前往丹麥首都哥本哈根，而當時「戴高樂號」正好停泊在馬爾默。

法國軍方回覆傳媒查詢時強調，若報道屬實將會採取適當的應對措施，並重申海軍人員經常收到警告，使用這類應用程式會帶來嚴重的安全漏洞風險。

事實上，Strava過去已多次洩露各國的敏感軍事及政要資訊。《世界報》曾在2024年報道，馬克龍、時任美國總統拜登及俄羅斯總統普京出訪時，其貼身保鑣就因使用Strava而不慎洩露政要的行蹤；而在2018年，該App的地圖更曾曝光美國與盟軍人員在伊拉克、敘利亞及阿富汗的確切位置。

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