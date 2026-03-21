南韓大田汽車廠大火增至14死60傷
更新時間：19:03 2026-03-21 HKT
發佈時間：09:14 2026-03-21 HKT
發佈時間：09:14 2026-03-21 HKT
南韓大田廣域市一間汽車零件製造廠大火增至至少14人死亡，60人受傷，其中25人重傷。火警於周五（20日）下午1時17分左右發生，至當地深夜11時48分終受控。
現場是大田大德區文平洞的汽車零件製造廠，當時廠內有170名員工。工廠屬於安駿實業所有，公司網站顯示他們生產引擎閥門，是現代汽車（Hyundai Motor）和起亞汽車（Kia Corp）等公司的供應商。
相關新聞：
南韓大田汽車零件廠沖天火釀55傷 蔓延至相鄰廠房滅火困難
午夜前後陸續發現遺體
由於建築物在大火中有坍塌風險，直至當天深夜火勢受控後，消防員才能進入火場搜救，並於午夜前後陸續在現場發現罹難者。傷者當中有25人重傷，情況危殆；其餘傷者情況並不嚴重。
南韓消防廳周六表示，當地時間凌晨零時20分左右起，在工廠3樓陸續發現9具身分不明的遺體，全都在推測為工廠3樓健身房的地方被發現。周五晚上11時左右，2樓休息室入口處再發現1名身分不明男子，已經死亡。
消防續搜尋4名失蹤者
一度有消息指建築物內有200公斤具爆炸危險的鈉，導致火警初期難以大量使用水撲滅，後確認存放量為101公斤，且並未放在起火處。至於火勢為何快速擴大，仍需進一步調查。
南韓總統李在明要求官員動員所有可用資源，包括人員與裝備，進行救援行動。
最Hit
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
2026-03-20 10:52 HKT
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
2026-03-19 15:43 HKT
前TVB小花偷食打爛一手好牌 「低胸到肚臍」胸前春光任睇 抬白滑大腿陷走光邊緣
2026-03-20 19:00 HKT