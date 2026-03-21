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南韓大田汽車廠大火增至14死60傷

即時國際
更新時間：19:03 2026-03-21 HKT
發佈時間：09:14 2026-03-21 HKT

南韓大田廣域市一間汽車零件製造廠大火增至至少14人死亡，60人受傷，其中25人重傷。火警於周五（20日）下午1時17分左右發生，至當地深夜11時48分終受控。

現場是大田大德區文平洞的汽車零件製造廠，當時廠內有170名員工。工廠屬於安駿實業所有，公司網站顯示他們生產引擎閥門，是現代汽車（Hyundai Motor）和起亞汽車（Kia Corp）等公司的供應商。

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現場冒起大量黑煙。新華社
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截至目前，仍有4人下落不明，消防員繼續進行搜索工作。法新社
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今次大火因恐有大量傷亡，而啟動全國消防動員令。法新社
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大火引發濃煙沖天。法新社
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午夜前後陸續發現遺體

由於建築物在大火中有坍塌風險，直至當天深夜火勢受控後，消防員才能進入火場搜救，並於午夜前後陸續在現場發現罹難者。傷者當中有25人重傷，情況危殆；其餘傷者情況並不嚴重。

南韓消防廳周六表示，當地時間凌晨零時20分左右起，在工廠3樓陸續發現9具身分不明的遺體，全都在推測為工廠3樓健身房的地方被發現。周五晚上11時左右，2樓休息室入口處再發現1名身分不明男子，已經死亡。

消防續搜尋4名失蹤者

一度有消息指建築物內有200公斤具爆炸危險的鈉，導致火警初期難以大量使用水撲滅，後確認存放量為101公斤，且並未放在起火處。至於火勢為何快速擴大，仍需進一步調查。

南韓總統李在明要求官員動員所有可用資源，包括人員與裝備，進行救援行動。

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