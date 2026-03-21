伊朗局勢 | 美獲准用英基地襲伊朗導彈陣地 盟友出動直升機打擊霍峽無人機

英國政府周五（20日）批准美國使用英國軍事基地，攻擊伊朗導彈陣地，這些導彈陣地被用於攻擊霍爾木茲海峽上航行的船隻。與此同時，美國一些盟友正出動阿帕奇直升機，來對付霍爾木茲海峽的伊朗單向攻擊無人機。

根據唐寧街首相府聲明，英國內閣官員當天召開會議，討論伊朗戰爭及伊朗封鎖霍爾木茲海峽的情況。

聲明指出：「他們證實允許美國在集體自衛框架下使用英國基地的協議，包括美國針對伊朗攻擊霍爾木茲海峽上船隻的導彈基地及能力所進行的防禦行動。」

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特朗普批;評英國反應太遲。路透社

美國及其盟友正力圖重啟霍爾木茲海峽。美聯社

施紀賢批准美軍使用其基地攻擊伊朗導彈陣地。美聯社

特朗普批英國反應太遲

特朗普其後在白宮告訴記者，英國的回應「非常遲」，並補充說：「他們本應該行動得更快。」

伊朗外長阿拉格齊批評，英國首相施紀賢允許英國基地被用於「對伊朗的侵略」，將把「英國人的生命置於險境」。

較早前，特朗普曾將北約盟友形容為「懦夫」，因為他們沒有足夠堅定支持美以對伊朗的戰爭。

與此同時，美軍官員表示，美國及其盟友為重啟霍爾木茲海峽，已派出低空飛行的戰機在航道上空轟擊伊朗海軍艦艇，並動用阿帕奇直升機擊落伊朗無人機。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩在五角大樓記者會上公布這項行動。

A-10攻擊機、阿帕奇直升機霍峽上空執行任務

他指出，A-10雷霆二式戰機及阿帕奇攻擊直升機正在霍爾木茲海峽上空或伊朗南部外海執行任務。

他告訴記者，A-10戰機正在南部戰線執行任務，鎖定霍爾木茲海峽內的快速攻擊艇，阿帕奇直升機「也已加入南部戰線的戰鬥」。

此外，凱恩還提及，一些盟友正出動阿帕奇直升機，來「對付單向攻擊無人機」，但凱恩未具體說明是哪些盟友。

《華爾街日報》指出，這次行動是五角大樓多階段計畫的一部分，旨在削弱伊朗武裝快艇、水雷和巡航導彈的威脅。