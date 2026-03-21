伊朗局勢｜美軍A-10猛轟霍爾木茲海峽　傳特朗普擬佔領伊朗運油樞紐哈爾克島

美國網媒Axios引述4位知情人士報道，特朗普政府正考慮佔領或封鎖伊朗的石油出口樞紐哈爾克島，以逼使德黑蘭開通石油咽喉要道霍爾木茲海峽。美軍參謀長聯席會議主席凱恩則於周四披露，美國與盟國近日出動A-10攻擊機及「阿帕奇」直升機，在霍爾木茲海峽及伊朗南部海岸加強攻擊，目標是削弱海峽威脅，使船隻可以恢復通行。

Axios的報道稱，奪取距離伊朗海岸約15英里、處理伊朗9成原油出口的哈爾克島，恐使美軍更直接暴露在危險前線中，因此唯有先進一步削弱伊朗在霍爾周邊的軍力，才能夠採取這類行動。一位了解白宮思維的消息人士說：「我們還需要約一個月時間持續襲擊，才能削弱伊朗，奪下哈爾克島，這樣才能掐住對方死穴，在談判時掌握主動權。」如果得到批准啟動這類行動，那得增派更多美軍部隊。

特朗普政府正考慮佔領或封鎖哈爾克島。（法新社）

據參謀長聯席會議主席凱恩和美媒披露，美軍在霍峽及伊朗南部海岸加強攻擊，火力強大的A-10攻擊機負責低空掃射伊朗快速攻擊艇，「阿帕奇」直升機則針對自殺式無人機。防務問題專家稱，解除海峽威脅，可能需數周時間。