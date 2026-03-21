Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美軍A-10猛轟霍爾木茲海峽　傳特朗普擬佔領伊朗運油樞紐哈爾克島

即時國際
更新時間：09:15 2026-03-21 HKT
發佈時間：09:15 2026-03-21 HKT

美國網媒Axios引述4位知情人士報道，特朗普政府正考慮佔領或封鎖伊朗的石油出口樞紐哈爾克島，以逼使德黑蘭開通石油咽喉要道霍爾木茲海峽。美軍參謀長聯席會議主席凱恩則於周四披露，美國與盟國近日出動A-10攻擊機及「阿帕奇」直升機，在霍爾木茲海峽及伊朗南部海岸加強攻擊，目標是削弱海峽威脅，使船隻可以恢復通行。

Axios的報道稱，奪取距離伊朗海岸約15英里、處理伊朗9成原油出口的哈爾克島，恐使美軍更直接暴露在危險前線中，因此唯有先進一步削弱伊朗在霍爾周邊的軍力，才能夠採取這類行動。一位了解白宮思維的消息人士說：「我們還需要約一個月時間持續襲擊，才能削弱伊朗，奪下哈爾克島，這樣才能掐住對方死穴，在談判時掌握主動權。」如果得到批准啟動這類行動，那得增派更多美軍部隊。

特朗普政府正考慮佔領或封鎖哈爾克島。（法新社）
特朗普政府正考慮佔領或封鎖哈爾克島。（法新社）

據參謀長聯席會議主席凱恩和美媒披露，美軍在霍峽及伊朗南部海岸加強攻擊，火力強大的A-10攻擊機負責低空掃射伊朗快速攻擊艇，「阿帕奇」直升機則針對自殺式無人機。防務問題專家稱，解除海峽威脅，可能需數周時間。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵涌持刀男遭開5槍制服 警方：衝向警員大叫「斬死你」 開槍屬合理武力
葵涌持刀男遭開5槍制服 草叢跳出衝向警員大叫「斬死你」警方:開槍屬合理武力
突發
2小時前
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
影視圈
15小時前
葵涌男持刀街頭徘徊 遭警開5槍制服 胸口大腿中彈昏迷送院搶救
突發
6小時前
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
影視圈
14小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
生活百科
17小時前
蔡楚輝攝
上水女子跳河尋死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相繼不治
突發
8小時前
西灣河太安樓揭雙屍命案 單位傳異味消防破門 男女長者燒炭不治
突發
8小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
2026-03-20 09:00 HKT