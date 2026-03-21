伊朗局勢｜美解除海上伊朗石油制裁30天 涉1.4億桶原油救市 中方重申反對非法單邊制裁

在國際油價因中東衝突升高而飆漲之際，美國總統特朗普政府周五（20日）宣布暫時解除對海上伊朗石油的制裁，對已在海上的伊朗石油給予為期1個月的制裁豁免。這項措施適用於截至3月20日已裝載上船的伊朗原油與石油產品，有效期至4月19日。

美國財政部長貝森特表示，考慮到美以對伊朗開戰以來造成的能源供應壓力，特朗普政府已正式發布為期30天的制裁豁免，准許採購裝載於海上的伊朗原油。根據這次豁免內容，伊朗石油仍不得出售給北韓、古巴，以及烏克蘭境內由俄羅斯佔領的地區。

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特朗普政府已正式發布為期30天的制裁豁免，准許採購裝載於海上的伊朗原油。路透社

德黑蘭石油產品獲美國有條件放寬制裁。路透社

美國解除伊朗石油制裁30天，估計會有1.4億桶原油救市。路透社

利用「伊朗原油」對抗德黑蘭 壓低國際油價

貝森特在社交平台X上發表聲明指出，藉由暫時釋放這批現有的供應量，美國將能迅速為全球市場注入約1.4億桶原油，藉此擴大全球能源供給量，並有助於減輕由伊朗所引發的暫時性供應壓力。

他強調，在美方持續對伊朗執行「史詩怒火行動」的期間，這項措施具有戰略意義，「實質上，我們正利用伊朗產出的原油來對抗德黑蘭政府，藉此在行動期間持續壓低油價」。

然而，伊朗石油部發言人戈杜西在社交平台X上寫道，沒有剩餘原油可向國際市場供應。他說：「目前，伊朗基本上沒有剩餘的原油在水域或其他國際市場供應，美國財長的聲明純粹是為了給買家帶來希望。」

分析師：未必為市場帶來大量新增供應

有能源分析師認為，多數目前已在海上的原油其實早已售出並完成計帳，因此解除對這批石油的制裁，未必會為市場額外帶來大量新增供應。

這是美國在大約兩周內，第3次暫時性地放寬制裁限制。根據美國財政部官方網站公布的許可內容，美方先前已放寬對俄羅斯石油的制裁，而周五最新發布的通用許可，則准許銷售自3月20日至4月19日期間，已裝載於船隻上的伊朗原油及其石油產品。

特朗普政府先前已對部分海上俄羅斯石油交易放寬制裁30天，試圖在中東局勢緊張、全球能源供應承壓之際增加市場供應。這項許可仍設有限制條件，包括不得涉及北韓或古巴相關交易。

中方：反對非法單邊制裁

因應貝森特這番言論，中國外交部發言人林劍昨在例行記者會上稱，中方一貫反對非法單邊制裁。林劍指能源安全對世界經濟至關重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通；並稱中方對當前中東局勢持續緊張感擔憂，各方應立即停止軍事行動，避免局勢進一步升級，防止地區局勢動蕩對全球經濟造成更大影響。