特朗普政府起訴哈佛大學 指控容忍反猶追討數十億美元撥款

美國特朗普政府與頂尖學府哈佛大學的矛盾再度升級。美國司法部周五（20日）正式入稟麻省聯邦法院，起訴哈佛大學領導層未能有效處理校園內的反猶主義問題，涉嫌違反聯邦民權法。政府除要求凍結現有資助外，更要求追討過往已發放的數十億美元聯邦撥款。

司法部轟哈佛「蓄意參與」反猶

司法部在起訴書中嚴辭指責，哈佛大學作為接受聯邦補貼的機構，卻未能履行法律義務保障學生免受歧視。起訴書寫道：「美國不能亦不會容忍這些失敗，現採取行動強迫哈佛遵守聯邦民權法，並向這個存在歧視的機構追討數十億美元的納稅人補貼。」

此次法律行動是雙方數月來拉鋸戰的頂點。早前聯邦專責小組在調查後發出信件，指控哈佛是校內針對猶太學生及教職員之「蓄意參與者」（willful participant），威脅若不即時改善將交由司法部處理。

特朗普開價十億美元「和解金」 談判破裂觸發官司

事實上，特朗普政府與哈佛曾多次就恢復撥款進行談判。去年雙方一度傳出接近達成協議，條件是哈佛支付5億美元以換取恢復科研資金及結束調查。然而，特朗普隨後加碼要求賠償10億美元，並公開指責哈佛「表現非常惡劣」。

哈佛大學此前曾透過訴訟反擊，並在去年12月獲得聯邦法官支持，法官當時下令恢復被削減的撥款，並形容政府的反猶指控只是「煙幕」。哈佛對是次起訴暫未有正式回應，但早前聲明強調校方已採取積極措施應對反猶問題，對政府的調查結果表示強烈反對。

劍指精英大學「左翼意識形態」 多所名校交錢「止蝕」

自上任以來，特朗普一直將矛頭指向他認為充斥左翼意識形態及反猶情緒的精英大學。目前，政府已凍結數十億美元原本用於科學及醫學研究的科研撥款，令多所依賴聯邦資金的院校承受巨大壓力。

為求恢復撥款，部分大學已選擇與白宮達成和解，包括哥倫比亞大學同意支付2億美元，以及布朗大學同意向州政府勞動力發展組織支付5,000萬美元。