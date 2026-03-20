美國大學生遊巴塞隆拿離奇失蹤 夜店對開淺海發現遺體
更新時間：23:08 2026-03-20 HKT
發佈時間：23:08 2026-03-20 HKT
發佈時間：23:08 2026-03-20 HKT
美國一名大學生趁春季假期到巴塞隆拿旅遊，被發現離奇失蹤，最後在一處淺海被發現已身亡。警方表示，初步迹象顯示這是一宗意外死亡事件，但死因和具體情況未明。
死者格雷西（James Gracey）來自伊利諾伊州，大三學年還有一個月就要結束。他的姑姑說，他趁春假期間出國，是要去探望在國外留學的同學。
格雷西上周四離開阿拉巴馬州，在阿姆斯特丹度過了周末，周一抵達巴塞隆拿，和朋友們一起去了奧林匹克港熱鬧的海濱夜店區。兄弟會成員麥克萊告訴CNN附屬電視台WBMA，格雷西在海濱夜店Shoko和朋友們走散了，「那是我們最後一次聽到他的消息。」
周二早上家人發現他沒有回到租住的住處，於是報警，他的父親旋即飛往巴塞隆拿找人。當地警方到處搜索，最終周四在夜店前的淺海發現他的屍體。
警方找到格雷西被盜的手機，夜店已將監控錄像交給警方。家人朋友落力尋人，最終警方在索莫羅斯特羅海灘（Shoko對開）水下幾米處發現他的遺體。
警方發言人表示：「一切迹像都表明這是一宗意外事故，而非犯罪行為。」
最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
2026-03-19 15:43 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
2026-03-19 22:19 HKT