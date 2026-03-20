伊朗局勢｜革命衛隊發言人死於空襲 傳死訊前數小時才剛反駁內塔尼亞胡

美國以色列聯手與伊朗開戰，至邁入第21天，伊朗領導高層持續被狙殺。20日下午近4時，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）突然透過國營電視台宣布其發言人納伊尼（Ali Mohammad Naini）遇難。這次以色列還沒宣揚「戰績」，伊朗就發布了納伊尼的死訊，但不久前仍有報道以納伊尼的名義回應美以對於伊朗武力。

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綜合路透社、半島電視台、《以色列時報》等報道，伊朗國營電視台（IRNA）在Telegram開設的帳號發布IRGC聲明，稱發言人兼公共關係部門副主任納伊尼（Ali Mohammad Naini）死於美國與以色列的導彈襲擊。

官方未提及納伊尼遇害的具體時間，也未說明他是否在昨夜一連串空襲之中身亡。周四晚伊朗境內多處遭到轟炸，部分發生於首都德黑蘭東區，其餘包括德黑蘭衛星城市卡拉季（Karaj）、德黑蘭以南的城市卡善（Kashan）、國境東南部城市克爾曼（Kerman）、南部港市倫格港（Bandar Lengeh port）。

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68歲的納伊尼家鄉就在卡善，他是IRGC二級准將（second brigadier general），2024年起擔任IRGC發言人，近期頻頻代表IRGC回擊外界。以色列總理內塔尼亞胡昨（19日）宣稱伊朗導彈生產線已遭癱瘓，納伊尼透過國營電視台聲明反駁稱：「即使在戰時，我們也有能力生產彈道導彈。」國營電視台報道他的這則回應後僅僅幾小時，IRGC就宣布了他的死訊。

納伊尼死訊曝光後至少1小時內，屢屢宣揚「斬首」成果的以色列當局仍未就此置評，隨後《以色列時報》引述 以色列國防軍（IDF）聲明，空軍根據軍情局線報對伊朗實施夜間實施，擊斃了IRGC發言人納伊尼。

自2月28日以色列聯合美國襲擊伊朗以來，伊朗境內已超過1300人罹難，包括原最高領導人哈梅內伊。伊朗頻頻以無人機、導彈針對以色列與中東地區的美國盟友發動報復攻擊。這場戰爭到目前仍無熄火迹象。