Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜革命衛隊發言人死於空襲 傳死訊前數小時才剛反駁內塔尼亞胡

即時國際
更新時間：22:11 2026-03-20 HKT
發佈時間：22:11 2026-03-20 HKT

美國以色列聯手與伊朗開戰，至邁入第21天，伊朗領導高層持續被狙殺。20日下午近4時，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）突然透過國營電視台宣布其發言人納伊尼（Ali Mohammad Naini）遇難。這次以色列還沒宣揚「戰績」，伊朗就發布了納伊尼的死訊，但不久前仍有報道以納伊尼的名義回應美以對於伊朗武力。

相關新聞：伊朗局勢｜沙特官員警告霍峽危機延續　油價4月恐飆至每桶180美元

綜合路透社、半島電視台、《以色列時報》等報道，伊朗國營電視台（IRNA）在Telegram開設的帳號發布IRGC聲明，稱發言人兼公共關係部門副主任納伊尼（Ali Mohammad Naini）死於美國與以色列的導彈襲擊。

官方未提及納伊尼遇害的具體時間，也未說明他是否在昨夜一連串空襲之中身亡。周四晚伊朗境內多處遭到轟炸，部分發生於首都德黑蘭東區，其餘包括德黑蘭衛星城市卡拉季（Karaj）、德黑蘭以南的城市卡善（Kashan）、國境東南部城市克爾曼（Kerman）、南部港市倫格港（Bandar Lengeh port）。

相關新聞：伊朗局勢｜以軍襲伊朗波及全球最大氣田　藏量夠全球用13年卡塔爾勢受牽連

68歲的納伊尼家鄉就在卡善，他是IRGC二級准將（second brigadier general），2024年起擔任IRGC發言人，近期頻頻代表IRGC回擊外界。以色列總理內塔尼亞胡昨（19日）宣稱伊朗導彈生產線已遭癱瘓，納伊尼透過國營電視台聲明反駁稱：「即使在戰時，我們也有能力生產彈道導彈。」國營電視台報道他的這則回應後僅僅幾小時，IRGC就宣布了他的死訊。

納伊尼死訊曝光後至少1小時內，屢屢宣揚「斬首」成果的以色列當局仍未就此置評，隨後《以色列時報》引述以色列國防軍（IDF）聲明，空軍根據軍情局線報對伊朗實施夜間實施，擊斃了IRGC發言人納伊尼。

自2月28日以色列聯合美國襲擊伊朗以來，伊朗境內已超過1300人罹難，包括原最高領導人哈梅內伊。伊朗頻頻以無人機、導彈針對以色列與中東地區的美國盟友發動報復攻擊。這場戰爭到目前仍無熄火迹象。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
2026-03-19 22:19 HKT
「星鑽服務大獎2025」頒獎禮圓滿結束 表揚業界翹楚 邁向服務新世代
活動資訊
4小時前
TVB「離巢視后」驚爆有長期病患  厚重包紮觸目驚心已多次治療  事業陷僵局情路坎坷
TVB「離巢視后」驚爆有長期病患  厚重包紮觸目驚心已多次治療  事業陷僵局情路坎坷
影視圈
5小時前
稻香旗下連鎖酒樓點心再破底價！$7起歎馬拉糕/流沙包/榴槤糯米糍 全新15款任揀
稻香旗下連鎖酒樓點心再破底價！$7起歎馬拉糕/流沙包/榴槤糯米糍 全新15款任揀
飲食
9小時前
星島申訴王｜業主一句收舖 旺角53年麻雀店結業 老闆不捨：全港手工麻雀店又少一間
申訴熱話
6小時前
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
突發
9小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
2026-03-19 16:49 HKT
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事 嚇退自私精｜Juicy叮
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事嚇退自私精｜Juicy叮
時事熱話
8小時前