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愛潑斯坦案｜挪威王妃認遭淫媒操縱 稱深感後悔「被騙」向國王道歉

即時國際
更新時間：20:12 2026-03-20 HKT
發佈時間：20:12 2026-03-20 HKT

挪威王室爆發近年來最嚴重醜聞，王妃瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit）被揭曾與掀起滿城風雨的美國已故淫媒愛潑斯坦（Jeffery Epstein）來往甚密，近半國民更認為她不能擔任王后。瑪麗特20日接受挪威國家廣播公司專訪時表示：「我被操控，也被欺騙。」她直言：「如果可以重來，我絕不會認識他。」

堅稱從未見過違法行為

現年52歲的王儲妃並未被指控涉及任何犯罪行為，她在今年2月6日已向國王哈拉爾五世（King Harald V)）與宋雅王后（Queen Sonja）道歉。她在最新訪問中強調，自己「從未見過任何違法行為」。

根據公開文件，愛潑斯坦早在2008年因涉及未成年少女性交易罪名認罪後，瑪麗特仍與其保持聯繫，互動頻繁。資料顯示，她在2011年至2014年間持續與愛潑斯坦往來，甚至曾於2013年私人行程中，在對方位於佛州棕櫚灘的住所停留4天。2012年，愛潑斯坦告訴瑪麗特，他正在巴黎「物色妻子人選」，瑪麗特回覆說巴黎「適合發展婚外情」，還說「北歐人比較適合當人妻」。

美國司法部陸續曝光的文件顯示，瑪麗特與愛潑斯坦的關係比先前外界所知更為密切，引發挪威政壇罕見批評，總理也公開表達關切，輿論更要求王儲妃進一步完整說明。

與淫媒過從甚密 被質疑不避媒

瑪麗特為現任王儲哈康之妻，是有望成為王后的人。這宗醜聞已對挪威王室形象造成衝擊，根據2月民調顯示，支持君主制的比例已從1月的70%下滑至60%，而支持改為共和制的比例則從19%上升至27%，輿論出現明顯變化。

瑪麗特生於小康家庭，16歲時曾隨學校到澳洲交流，從此開拓眼界。她返回挪威後曾剃掉頭髮，並與奧斯陸地下音樂圈的男子訂婚，非官方傳記甚至提及她在這段時期曾嘗試大麻及搖頭丸。24歲時她與另一名男子短暫交往後，生下兒子霍伊比（Marius Borg Hoiby）。霍伊比捲入強姦官司，承認吸𩜲女可卡因及飲酒後施暴。

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